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الرئيسية | خارج الحدود | إطلاق نار يسقط ضحايا بمدينة أوتريخت الهولندية

إطلاق نار يسقط ضحايا بمدينة أوتريخت الهولندية

إطلاق نار يسقط ضحايا بمدينة أوتريخت الهولندية
هسبريس من الرباط
الاثنين 18 مارس 2019 - 12:05

أصيب عدة أشخاص بطلقات نارية في مدينة أوتريخت الهولندية، حسب ما أعلنت الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين.

ولم تدل الشرطة ببيانات محددة حتى الآن عن الواقعة، وانتشرت قوات الأمن في مكان الحادث. بينما قالت منابر صحافية إن المحققين يتعاملون مع ما جرى بـ"دوافع إرهابية".

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