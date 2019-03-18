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الرئيسية | خارج الحدود | رصاص بأوتريخت .. طلقات عشوائية وسط ساحة

رصاص بأوتريخت .. طلقات عشوائية وسط ساحة

رصاص بأوتريخت .. طلقات عشوائية وسط ساحة
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 18 مارس 2019 - 12:25

قالت الشرطة الهولندية إن إصابة العديد من الأشخاص بالرصاص الحي، اليوم الاثنين، قد تمّ جراء إطلاق للنيران في ساحة "24 أكتوبر" الواقعة غرب مدينة أوترخت.

كما أضاف المصدر، دون حصر للائحة الضحايا حتى الآن، أن شهود عيان قالوا إن "رجلا أشهر سلاحه وقام بإطلاق الرصاص عشوائيا، وبكيفية مستمرة من سلاحه الأوتوماتيكي، على المارة قبل أن يلوذ بالفرار".

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