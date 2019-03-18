رصاص بأوتريخت .. طلقات عشوائية وسط ساحة

هسبريس ـ مُتابعة

قالت الشرطة الهولندية إن إصابة العديد من الأشخاص بالرصاص الحي، اليوم الاثنين، قد تمّ جراء إطلاق للنيران في ساحة "24 أكتوبر" الواقعة غرب مدينة أوترخت.

كما أضاف المصدر، دون حصر للائحة الضحايا حتى الآن، أن شهود عيان قالوا إن "رجلا أشهر سلاحه وقام بإطلاق الرصاص عشوائيا، وبكيفية مستمرة من سلاحه الأوتوماتيكي، على المارة قبل أن يلوذ بالفرار".