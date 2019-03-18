حصيلة أولية: سقوط قتيل في "حادث أوتريخت"

هسبريس ـ مُتابعة

ذكرت الإذاعة الهولندية أن واقعة إطلاق النار في مدينة أوتريخت الهولندية أسفرت عن مقتل شخص على الأقل.

وأضافت الإذاعة أن المشتبه به فر، على ما يبدو، بسيارة خفيفة. بينما انتشرت قوات الأمن في مكان الحادث، واستعانت بثلاث مروحيات في التمشيط.