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كُتّاب وآراء
الشرطة الهولندية تغلق المساجد بمدينة أوتريخت
وجهت الشرطة الهولندية أوامر إلى المشرفين على المساجد في مدينة أوتريخت بإغلاقها، وعدم المساح للمصلين بالولوج إليها، غداة عملية إطلاق النار التي وقعت اليوم الاثنين في المدينة.
وجاءت أوامر الشرطة بإغلاق المساجد كإجراء احترازي، مخافة أن يتم استهداف المسلمين داخلها، على غرار العملية الإرهابية التي نفذت في مسجدين بنيوزلندا، الأسبوع الفارط، وأودت بحياة خمسين شخصا وجرح العشرات.
ولا تعرف إلى حد الآن خلفيات منفذ أو منفذي إطلاق النار في المدينة الهولندية، والذي استهدف منه الجناة ركاب "الترام"، قبل أن ينتقلوا إلى مكان آخر، حيث أطلقوا النار على المارة.
ولم تفصح الشرطة، إلى حد الآن، عن معطيات دقيقة حول ضحايا الحادث؛ بينما تسربت أنباء عن سقوط قتيل واحد وجرح آخرين؛ وفق حصيلة أولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
*ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين*
No to islamophobia
يجب ان تتحد القوى الغربية و الديمقراطية لزجره و استأصاله قبل فواة الاوان.
فهو ضد المساواة و ضد الحرية و ضد الديمقراطية و ضد الانفتاح مما سيرجع بنا الى عصور الظلام.
-الحركة الوهابية لمحمد عبد الوهاب
-حركة الاخوان المسلمين لحسن البنا
-القاديانية لغلام القادياني
والثلات حركات الاولى هي مصدر بلاء المسلمين وتحمل أفكارا تعادي القيم البريطانية.لا تظنوا ان بريطانيا تسمح باللباس الافغاني تسامحا مع المسلمين بل ليسهل تمييزهم والتخلص منهم حين يحين الوقت المناسب