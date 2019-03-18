الشرطة الهولندية تغلق المساجد بمدينة أوتريخت

حسن الركاز من هولندا

وجهت الشرطة الهولندية أوامر إلى المشرفين على المساجد في مدينة أوتريخت بإغلاقها، وعدم المساح للمصلين بالولوج إليها، غداة عملية إطلاق النار التي وقعت اليوم الاثنين في المدينة.

وجاءت أوامر الشرطة بإغلاق المساجد كإجراء احترازي، مخافة أن يتم استهداف المسلمين داخلها، على غرار العملية الإرهابية التي نفذت في مسجدين بنيوزلندا، الأسبوع الفارط، وأودت بحياة خمسين شخصا وجرح العشرات.

ولا تعرف إلى حد الآن خلفيات منفذ أو منفذي إطلاق النار في المدينة الهولندية، والذي استهدف منه الجناة ركاب "الترام"، قبل أن ينتقلوا إلى مكان آخر، حيث أطلقوا النار على المارة.

ولم تفصح الشرطة، إلى حد الآن، عن معطيات دقيقة حول ضحايا الحادث؛ بينما تسربت أنباء عن سقوط قتيل واحد وجرح آخرين؛ وفق حصيلة أولية.