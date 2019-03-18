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الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة الهولندية تغلق المساجد بمدينة أوتريخت

الشرطة الهولندية تغلق المساجد بمدينة أوتريخت

الشرطة الهولندية تغلق المساجد بمدينة أوتريخت
حسن الركاز من هولندا
الاثنين 18 مارس 2019 - 12:45

وجهت الشرطة الهولندية أوامر إلى المشرفين على المساجد في مدينة أوتريخت بإغلاقها، وعدم المساح للمصلين بالولوج إليها، غداة عملية إطلاق النار التي وقعت اليوم الاثنين في المدينة.

وجاءت أوامر الشرطة بإغلاق المساجد كإجراء احترازي، مخافة أن يتم استهداف المسلمين داخلها، على غرار العملية الإرهابية التي نفذت في مسجدين بنيوزلندا، الأسبوع الفارط، وأودت بحياة خمسين شخصا وجرح العشرات.

ولا تعرف إلى حد الآن خلفيات منفذ أو منفذي إطلاق النار في المدينة الهولندية، والذي استهدف منه الجناة ركاب "الترام"، قبل أن ينتقلوا إلى مكان آخر، حيث أطلقوا النار على المارة.

ولم تفصح الشرطة، إلى حد الآن، عن معطيات دقيقة حول ضحايا الحادث؛ بينما تسربت أنباء عن سقوط قتيل واحد وجرح آخرين؛ وفق حصيلة أولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - محمد الاثنين 18 مارس 2019 - 13:00
ما يخيفني شخصيا هو كون مخافة استهداف المصلين لم يكن الا حجة لغلق بيوت الله في الدول الغربية
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2 - Amazighi الاثنين 18 مارس 2019 - 13:04
يجب الحذر من هذا الارهاب ضد المسلمين ،من بيوزيلاندا الى هولندا اليوم ،هذه الموجة تنتقل و ربما ستصل امريكا لاسقاط الرييس ترانب في الانتخابات .
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3 - عمر الاثنين 18 مارس 2019 - 13:04
كنت أعلم أنهم يبحثون بطريقة أو بأخرى منع الناس لأداء صلواتهم في المساجد بهذه الهجمات المدبرة مسبقا.والسؤال لماذا لم يذهب المحققون المسلمون للتحقيق في جريمة نيوزيلاندا؟هذه هولاندا خرجت لتغلق المساجد ليس لحماية المسلمين لكن لمنهم من صلاة الجماعة.غذا وبعده ستخرج دول أخرى كالسويد ووو وسيتم تفتيش كل من أراد الدخول المسجد لاستفزاز المصلين حتى يصلوا في بيوتهم كي لا يراهم الشباب ويدخلوا دين الحق
*ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين*
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4 - هجوم صليبي على الإسلام الاثنين 18 مارس 2019 - 13:06
هاته الهجمات هي إعلان حرب المسلمين خاصة و الوجود الاسلامي والإسلام عامة في أوروبا و الغرب الرأسمالي....على إخواننا المسلمين و الجالية المسلمة المقيمة في تلك البلاد أحد الحيطة والحذر من المتطرفين الإرهابيين اليمنيين المتعصبين الذين تتزايد أعدادهم في الآونة الاخيرة بعد فشل مخطط الاقتتال الطائفي المذهبي و السياسي في العراق و سوريا و الشرق الأوسط.....
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5 - نبيل الاثنين 18 مارس 2019 - 13:06
لا للإسلاموفوبيا...........
No to islamophobia
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6 - Free Man الاثنين 18 مارس 2019 - 13:19
اليمين المتطرف اخطر على العالم و على البشرية اكثر من داعش. فهو السبب في الحرب العالمية الثانية و لو كان هتلر او موسيليني يمتلكون السلاح النووي لأنتهت الحياة منذ زمن.
يجب ان تتحد القوى الغربية و الديمقراطية لزجره و استأصاله قبل فواة الاوان.
فهو ضد المساواة و ضد الحرية و ضد الديمقراطية و ضد الانفتاح مما سيرجع بنا الى عصور الظلام.
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7 - mounir الاثنين 18 مارس 2019 - 13:23
المخابرات البريطانية بدأت خطة التخلص من المسلمين بعد انتفاء حاجتها لهم وذلك بدفع البريطانيين لمواجهتهم.واليكم الحركات الاسلامية التي أنشأتها بريطانيا و أوكلت لها تدبير مساجدها بتمويل خليجي:
-الحركة الوهابية لمحمد عبد الوهاب
-حركة الاخوان المسلمين لحسن البنا
-القاديانية لغلام القادياني
والثلات حركات الاولى هي مصدر بلاء المسلمين وتحمل أفكارا تعادي القيم البريطانية.لا تظنوا ان بريطانيا تسمح باللباس الافغاني تسامحا مع المسلمين بل ليسهل تمييزهم والتخلص منهم حين يحين الوقت المناسب
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