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الرئيسية | خارج الحدود | عمدة أوتريخت: مصرع 3 أشخاص في إطلاق نار

عمدة أوتريخت: مصرع 3 أشخاص في إطلاق نار

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هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 18 مارس 2019 - 15:05

قال عمدة أوتريخت الهولندية إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب تسعة آخرون في إطلاق نار وقع اليوم الإثنين في المدينة الهولندية.

من جهتها أفادت الشرطة الهولندية بأنها تبحث عن تركي في السابعة والثلاثين من عمره متورط في إطار النار، مضيفة في بيان "تطلب الشرطة منكم توخي الحذر من جوكمان تانيس البالغ من العمر 37 عاما (المولود في تركيا) فيما يتعلق بواقعة صباح اليوم".

وتنتشر الشرطة ووحدات مكافحة الإرهاب بشكل مكثف في مكان الحادث. وبحسب الأمنيين الهولنديين فإن الجاني فر عقب الهجوم.

ورفعت السلطات الهولندية مستوى التحذير الأمني في مقاطعة أوتريخت لأعلى درجة؛ الدرجة الخامسة، في أعقاب الحادث القاتل.

وقالت الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن التحقيقات تجري على قدم وساق، موضحة أنه ليس من المستبعد وجود دافع إرهابي محتمل وراء الواقعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ahmed الاثنين 18 مارس 2019 - 15:20
ثلاثة قتلى وتسع جرحى حسب ا خر الاخبار
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5
2 - مغربي مغترب الاثنين 18 مارس 2019 - 15:48
و من بعد إيجي قولك علاش كيكرهو المسلمين ، هادي هي البداية و أيام عصيبة بانتظار الجالية المقيمة في الخارج، أكبر ضحية هوما المسلمين المسالمين لي جو ياكلو طرف ديال الخبز أو داخلين سوق راسهم
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26
3 - محمد الاثنين 18 مارس 2019 - 15:58
موضحة أنه ليس من المستبعد وجود دافع إرهابي محتمل وراء الواقعة
اليس كل من قتل وروع و ارهب الناس ارهبياً؟؟
ليس من المستبعد ان يكون مسلما وهذا يعني دافع ارهابي وان كان غير مسلم فهو مختل او عنصري ...
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