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كُتّاب وآراء
عمدة أوتريخت: مصرع 3 أشخاص في إطلاق نار
قال عمدة أوتريخت الهولندية إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب تسعة آخرون في إطلاق نار وقع اليوم الإثنين في المدينة الهولندية.
من جهتها أفادت الشرطة الهولندية بأنها تبحث عن تركي في السابعة والثلاثين من عمره متورط في إطار النار، مضيفة في بيان "تطلب الشرطة منكم توخي الحذر من جوكمان تانيس البالغ من العمر 37 عاما (المولود في تركيا) فيما يتعلق بواقعة صباح اليوم".
وتنتشر الشرطة ووحدات مكافحة الإرهاب بشكل مكثف في مكان الحادث. وبحسب الأمنيين الهولنديين فإن الجاني فر عقب الهجوم.
ورفعت السلطات الهولندية مستوى التحذير الأمني في مقاطعة أوتريخت لأعلى درجة؛ الدرجة الخامسة، في أعقاب الحادث القاتل.
وقالت الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن التحقيقات تجري على قدم وساق، موضحة أنه ليس من المستبعد وجود دافع إرهابي محتمل وراء الواقعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
اليس كل من قتل وروع و ارهب الناس ارهبياً؟؟
ليس من المستبعد ان يكون مسلما وهذا يعني دافع ارهابي وان كان غير مسلم فهو مختل او عنصري ...