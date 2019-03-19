24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:04
|07:30
|13:40
|17:02
|19:42
|20:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- يوسف المرابط .. طنجاوي يتنفس "غراما" بهواية تربية طيور الزينة
- برلمانية مغربية تدعو إلى معاهدة دولية لمنع ترويج تعنيف الأديان
- الأزمة ترخي ظلالها على شركات مدرجة في بورصة الدار البيضاء
- الحريات العامة وحقوق الإنسان
- الوديع يستحضر مساره في المقهى الثقافي بمكناس
برلمانية مغربية تدعو إلى معاهدة دولية لمنع ترويج تعنيف الأديان (5.00)
الأزمة ترخي ظلالها على شركات مدرجة في بورصة الدار البيضاء (5.00)
ضعف التنمية وانتشار النفايات يؤرقان السكان في جماعة أولاد سعيد (5.00)
- وزارة التربية تنفذ وعيدها بمباشرة الطرد وتعويض "أساتذة التعاقد" - (240)
- "المتعاقدون" يختارون تصعيد الاحتجاج ضد سياسات "وزارة أمزازي" - (116)
- "البيجيدي" يُسَخن قبل الانتخابات ويبخس تحرك الأحزاب المنافسة - (77)
- مغاربة يجتنبون الخمر قبل رمضان .. عرف مجهول أم سلوك مقبول؟ - (74)
- بوتفليقة في رسالة جديدة: التغيير ينتظر نظام الحكم في الجزائر - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ترودو يزور مسجدا للتضامن مع الجالية المسلمة
في خضم ردود الأفعال الدولية المستنكرة للحادث الإرهابي الذي ذهب ضحيته 50 شخصا وأزيد من 41 جريحا مسلما بمدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، قام جوستان ترودو، رئيس الوزراء الكندي، أمس الأحد، بزيارة لمسجد Barrhaven جنوب أوتاوا في إطار لقاء خاص مع أبناء الجالية المسلمة، لتقديم المواساة والتعبير عن التضامن.
وعبّر الوزير الأول الكندي، في كلمة بالمناسبة باللغتين الفرنسية والإنجليزية، عن رفض كندا للإرهاب، داعيا إلى نبذ الإسلاموفوبيا من لدن الجميع ليس فقط من لدن المسلمين.
وأكد ترودو على ضرورة التعايش السلمي بين الجميع، معبرا عن تضامنه مع عائلات الضحايا ومع الجالية المسلمة، "خصوصا أن كندا عرفت الحادث نفسه بداية 2017".
واتصل الوزير الأول الكندي بنظيرته النيوزيلندية جاسيندا أرديرن ليعبر لها عن خالص العزاء بعد الهجوم الإرهابي يوم الجمعة، مخبرا إياها بأن كندا تشاركهم الشعور بالحداد والفقد.