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الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة الهولندية تعلن اعتقال منفذ "هجوم أوتريخت"

الشرطة الهولندية تعلن اعتقال منفذ "هجوم أوتريخت"

الشرطة الهولندية تعلن اعتقال منفذ "هجوم أوتريخت"
هسبريس - متابعة
الاثنين 18 مارس 2019 - 18:44

أعلنت الشرطة الهولندية، قبل قليل، اعتقال المشتبه في إطلاق النار الذي وقع، اليوم الإثنين، في ساحة "24 أكتوبر" الواقعة غربي مدينة أوتريخت بوسط هولندا.

وفي وقت سابق كشفت الشرطة الهولندية أنها تبحث عن شخص يدعى "غوكمان تانيس" وهو تركي الأصل يبلغ من العمر 37 عاما، له علاقة بإطلاق النار الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص وإصابة 9 آخرين.

ونشرت شرطة هذه البلدة -التي طالبت بعدم الاقتراب من المشتبه به- صورة له مرتديا معطفا أزرق وداخل الترام.

وأكد مصدر شرطي لوكالة الأنباء الإسبانية "إفي" أن الصورة تم الحصول عليها من الكاميرات الأمنية بالترام مكان وقوع الحادث.

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