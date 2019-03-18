24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:06
|07:32
|13:41
|17:02
|19:41
|20:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- يوسف المرابط .. طنجاوي يتنفس "غراما" بهواية تربية طيور الزينة
- برلمانية مغربية تدعو إلى معاهدة دولية لمنع ترويج تعنيف الأديان
- الأزمة ترخي ظلالها على شركات مدرجة في بورصة الدار البيضاء
- الحريات العامة وحقوق الإنسان
- احتجاج دكاترة الوظيفة
برلمانية مغربية تدعو إلى معاهدة دولية لمنع ترويج تعنيف الأديان (5.00)
الأزمة ترخي ظلالها على شركات مدرجة في بورصة الدار البيضاء (5.00)
- "المتعاقدون" يختارون تصعيد الاحتجاج ضد سياسات "وزارة أمزازي" - (109)
- "البيجيدي" يُسَخن قبل الانتخابات ويبخس تحرك الأحزاب المنافسة - (74)
- مغاربة يجتنبون الخمر قبل رمضان .. عرف مجهول أم سلوك مقبول؟ - (68)
- وزارة التربية تهدد بمحاسبة معرقلي سير الدراسة - (53)
- "بخل سواسة" يسبب رفضا للمقرئ بالدشيرة وتزنيت - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الشرطة الهولندية تعلن اعتقال منفذ "هجوم أوتريخت"
أعلنت الشرطة الهولندية، قبل قليل، اعتقال المشتبه في إطلاق النار الذي وقع، اليوم الإثنين، في ساحة "24 أكتوبر" الواقعة غربي مدينة أوتريخت بوسط هولندا.
وفي وقت سابق كشفت الشرطة الهولندية أنها تبحث عن شخص يدعى "غوكمان تانيس" وهو تركي الأصل يبلغ من العمر 37 عاما، له علاقة بإطلاق النار الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص وإصابة 9 آخرين.
ونشرت شرطة هذه البلدة -التي طالبت بعدم الاقتراب من المشتبه به- صورة له مرتديا معطفا أزرق وداخل الترام.
وأكد مصدر شرطي لوكالة الأنباء الإسبانية "إفي" أن الصورة تم الحصول عليها من الكاميرات الأمنية بالترام مكان وقوع الحادث.