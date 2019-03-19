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الرئيسية | خارج الحدود | رجل يهاجم مدرسة نرويجية بسكّين ويسقط ضحايا

رجل يهاجم مدرسة نرويجية بسكّين ويسقط ضحايا

رجل يهاجم مدرسة نرويجية بسكّين ويسقط ضحايا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 19 مارس 2019 - 10:49

قالت الشرطة النرويجية إن رجلا طعن بسكين مدرسا وثلاثة عاملين بمدرسة، في أوسلو، اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر أن عناصر الأمن اعتقلت المهاجم، وأن دافعه لم يتضح على الفور، بينما ذكرت وكالة الأنباء النرويجية أن الجرحى الأربعة، وجميعهم يعملون بالمدرسة، نقلوا إلى المستشفى.

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