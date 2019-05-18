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الرئيسية | خارج الحدود | الإعلام السوداني: إحباط محاولة انقلابية في البلاد

الإعلام السوداني: إحباط محاولة انقلابية في البلاد

الإعلام السوداني: إحباط محاولة انقلابية في البلاد
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 18 ماي 2019 - 11:55

كشفت وسائل إعلام سودانية إحباط محاولة انقلابية جرت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وذكر موقع "النيلين" الاخباري السوداني الإلكتروني، اليوم السبت، أن "محاولة الإنقلاب دبرت بواسطة ضباط تمت إحالتهم إلى التقاعد من الجيش والشرطة بعد نجاح الثورة السودانية".

وكان المجلس العسكري الانتقالي قد أصدر قراراً، يوم الأحد الماضي، بإعفاء عددٍ من قادة الشرطة في أكبر حركة إعفاءات تشهدها هذه المؤسسة الأمنية.

وعلق المجلس العسكري، يوم الأربعاء الماضي، المباحثات مع "قوى الحرية والتغيير"حيث أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في بيان بثّه التلفزيون الرسمي فجر الخميس، تعليق المفاوضات مع قادة الاحتجاج لمدة 72 ساعة، وذلك في أعقاب إطلاق للنار في محيط اعتصام المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - صابر السبت 18 ماي 2019 - 12:43
انقلاب وراء انقلاب الا ان ينقلب السحر عن الساحر . لك الله ياسودان العزيزة
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2 - عبد الله. السبت 18 ماي 2019 - 12:51
بدأت مناورات الجيش لالتفاف على مطالب الثورة, زرع جو لا أمن, ترويج لمحاولة الانقلاب, فرض احكام الطوارئ في انتظار تقبل المتظاهرين ادنى المطالب, محاولة الفت من عضدهم واستفراد ببعض المتظاهرين بالقاء القبض عليهم بحجة زعزعة امن واستقرار البلاد ومن ثم تعبيد الطريق امام حكم العسكر لفترة لا تقل عن 30 سنة.
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