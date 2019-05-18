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كُتّاب وآراء
الإعلام السوداني: إحباط محاولة انقلابية في البلاد
كشفت وسائل إعلام سودانية إحباط محاولة انقلابية جرت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
وذكر موقع "النيلين" الاخباري السوداني الإلكتروني، اليوم السبت، أن "محاولة الإنقلاب دبرت بواسطة ضباط تمت إحالتهم إلى التقاعد من الجيش والشرطة بعد نجاح الثورة السودانية".
وكان المجلس العسكري الانتقالي قد أصدر قراراً، يوم الأحد الماضي، بإعفاء عددٍ من قادة الشرطة في أكبر حركة إعفاءات تشهدها هذه المؤسسة الأمنية.
وعلق المجلس العسكري، يوم الأربعاء الماضي، المباحثات مع "قوى الحرية والتغيير"حيث أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في بيان بثّه التلفزيون الرسمي فجر الخميس، تعليق المفاوضات مع قادة الاحتجاج لمدة 72 ساعة، وذلك في أعقاب إطلاق للنار في محيط اعتصام المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم.