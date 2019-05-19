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كُتّاب وآراء
مسلمون ينتقدون نقاش حظر الحجاب في ألمانيا
انتقد المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا إثارة النقاش مجددا حول حظر الحجاب.
وفي تصريحات لمحطة "آر بي بي" الإذاعية قال رئيس المجلس أيمن مازيك، اليوم السبت، إنه يرى أن "من العبث إثارة مثل هذا النقاش للمرة الأف"، مشيرا إلى أنه "في الغالب ما تتم إثارة هذا النقاش قبل الانتخابات".
وأضاف مازيك أن انيته فيدمان-ماوتس، مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج، ترى أنه من العبث ارتداء الفتيات لغطاء الرأس؛ مشيرة إلى أن أغلب المسلمات تبرزن على هذا النحو.
وأعرب مازيك عن اعتقاده بأن "مثل هذا "لنقاش الرمزي سيؤدي في النهاية إلى استمرار التهميش والتمييز ضد المسلمين". وقال إنه ليس هناك فرض بارتداء الحجاب لأطفال المدارس، ووصف حالات ارتداء الحجاب بين أطفال المدارس بأنها "واحد في الألف" ويمكن للمدارس والعائلات تنظيمها.
تأتي إثارة النقاش حول حظر الحجاب على خلفية قرار في النمسا؛ إذ أن البرلمان النمساوي كان قد قرر قبل أيام قليلة حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
تحيى المجتمعات العلمانبة.
لو قاطعها السياح المسلمين و اتجهوا صوب دول لا تعاديهم فستكون النتيجة مبهرة.
مجرد فكرة
لا ينافسهم في هذا الا الغجر الجيطان او الخيطانوس وبعض الافارقه من دول معينه كنيجيريا .
يجب محاوره انفسنا للتعرف اين يكمن المشكل والخلل وذالك من اجل تصحيح ما يمكن تصحيحه.
و ماذا لو قطع عنك الغرب الماء و الكهرباء و الطاىرات و الانترنت و الهواتف و غلق الحدود و قبض اليه التكنولوجيا
الن تكون النتيجة مبهرة
انذاك ادعو الله بكرة و اصيل ان ينزل عليك الة من السماء
و لازال للتخلف و الاساطير اتباع
انصحك بالخروج من تحت جلبابك لترى الحقيقة.
المجتمع العلماني هو ضامن الاستقرار للجميع بكل دياناتهم.
اما المجتمع المتدين فهو انغلاقي على نفسه، عنصري، جاهل، يقتل العلماء و يرحب بالمشعودين