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الرئيسية | خارج الحدود | مسلمون ينتقدون نقاش حظر الحجاب في ألمانيا

مسلمون ينتقدون نقاش حظر الحجاب في ألمانيا

مسلمون ينتقدون نقاش حظر الحجاب في ألمانيا
هسبريس - د .ب .أ
السبت 18 ماي 2019 - 17:56

انتقد المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا إثارة النقاش مجددا حول حظر الحجاب.

وفي تصريحات لمحطة "آر بي بي" الإذاعية قال رئيس المجلس أيمن مازيك، اليوم السبت، إنه يرى أن "من العبث إثارة مثل هذا النقاش للمرة الأف"، مشيرا إلى أنه "في الغالب ما تتم إثارة هذا النقاش قبل الانتخابات".

وأضاف مازيك أن انيته فيدمان-ماوتس، مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج، ترى أنه من العبث ارتداء الفتيات لغطاء الرأس؛ مشيرة إلى أن أغلب المسلمات تبرزن على هذا النحو.

وأعرب مازيك عن اعتقاده بأن "مثل هذا "لنقاش الرمزي سيؤدي في النهاية إلى استمرار التهميش والتمييز ضد المسلمين". وقال إنه ليس هناك فرض بارتداء الحجاب لأطفال المدارس، ووصف حالات ارتداء الحجاب بين أطفال المدارس بأنها "واحد في الألف" ويمكن للمدارس والعائلات تنظيمها.

تأتي إثارة النقاش حول حظر الحجاب على خلفية قرار في النمسا؛ إذ أن البرلمان النمساوي كان قد قرر قبل أيام قليلة حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - الحسين السبت 18 ماي 2019 - 18:19
كيف نفهم هذه المعادلة؟؟ الغرب والعلمانيين في العالم مع الحريات الفردية لكن في نفس الوقت يريدون أن يمنعونني من أن البس ما اشاء؟؟ اليس من الحريات أن البس ماشاء واكل ما تشاء وان انام متى اشاء؟ عجبا لكم أيها الغرب وتلامذته في بلادنا.
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2
2 - عابر سبيل السبت 18 ماي 2019 - 18:27
كل من لا يجد سعادته بين ظهراني البلدان العلمانية فليرحل إلى الجزيرة العربية. أروبا وباقي الدول المتحضرة ليست بحاجة إلى متخلفين ومنافقين يأكلون الغلة ويسبون الملة.
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17
3 - جريء السبت 18 ماي 2019 - 18:33
لا للرموز الدينية في الاماكن العمومية، مالكم ايها المسلمون تريدون استعمار من غطى عوراتكم، ووارجعتم انفسكم سلعة تباع و تشترى في الانتخابات، و توضفون ضد الربيع العربي، لمذا يسهل توضيفكم في الخليج، توضفكم الامريكان، اسراءيل، فقط لانكم حمقى. النفاق في ابهى حلله.
تحيى المجتمعات العلمانبة.
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-7
4 - مسلم السبت 18 ماي 2019 - 18:58
الدول التي تعادي المسلمين معروفة.
لو قاطعها السياح المسلمين و اتجهوا صوب دول لا تعاديهم فستكون النتيجة مبهرة.
مجرد فكرة
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-18
5 - Samir r السبت 18 ماي 2019 - 19:34
الملاحظ هو ان المسلمون هم المصدر الرئيسي لجميع القلاقل والمشاكل والمتاعب للدول المستضيفه لهم . علما أن في اروبا تتواجد جاليات من جميع دول العالم.
لا ينافسهم في هذا الا الغجر الجيطان او الخيطانوس وبعض الافارقه من دول معينه كنيجيريا .
يجب محاوره انفسنا للتعرف اين يكمن المشكل والخلل وذالك من اجل تصحيح ما يمكن تصحيحه.
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7
6 - الى الجهل السبت 18 ماي 2019 - 19:58
الجهل ثم الجهل !!! هل تعلمون كيف يوجد المسلميين في أوروبا ؟؟؟؟ في السبعينات إحتاجت الدول الأوروبية الى اليد العاملة فذهبوا الى المغرب العربي وكذالك دول إفريقيا واستوردوا آلاف من العمال أغلبيتهم مسلمون !!! عندما تحتاج الى اليد العاملة وتأتي بأشخاص من ثقافات أخرى يجب عليك قبل كل شيئ أن تحترمهم وتحترم دياناتهم وثقافتهم
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9
7 - نهاية الاساطير و بزوغ العلم السبت 18 ماي 2019 - 20:07
الى السيد مسلم
و ماذا لو قطع عنك الغرب الماء و الكهرباء و الطاىرات و الانترنت و الهواتف و غلق الحدود و قبض اليه التكنولوجيا
الن تكون النتيجة مبهرة
انذاك ادعو الله بكرة و اصيل ان ينزل عليك الة من السماء
و لازال للتخلف و الاساطير اتباع
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10
8 - فلالي السبت 18 ماي 2019 - 20:33
سيجيئ يوم سترتدي الالمانيات الحجاب في عقر دارهم وبمحض ارادتهن.للدين يقولون ادهبوا الى بلدانكم ومارسوا عباداتكم.الاسلام امرنا بنشر الإسلام في كل البقاع واصلا الدين الإسلامي هو الدي سيسود في كل أرجاء المعمورة. سيأتي التمكين لهدا الدين عاجلا ام آجلا. ما يحزنني ليس حقد الغير المسلمين على الإسلام. بل حقد العلمانيين والمتخادلين من بني جلدتنا .هزلت
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-11
9 - جريء السبت 18 ماي 2019 - 21:06
الى المعلق فلالي: انظر الى مرشدك و وليك النهاري الذي كان يدعو على الميركان بالهلاك و عندما زارها اول مرة، انقلب كليا و بدا يشكرها على ترحابها و ديموقراطيتها و علمانيتها.
انصحك بالخروج من تحت جلبابك لترى الحقيقة.
المجتمع العلماني هو ضامن الاستقرار للجميع بكل دياناتهم.
اما المجتمع المتدين فهو انغلاقي على نفسه، عنصري، جاهل، يقتل العلماء و يرحب بالمشعودين
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