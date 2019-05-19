مسلمون ينتقدون نقاش حظر الحجاب في ألمانيا

هسبريس - د .ب .أ

انتقد المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا إثارة النقاش مجددا حول حظر الحجاب.

وفي تصريحات لمحطة "آر بي بي" الإذاعية قال رئيس المجلس أيمن مازيك، اليوم السبت، إنه يرى أن "من العبث إثارة مثل هذا النقاش للمرة الأف"، مشيرا إلى أنه "في الغالب ما تتم إثارة هذا النقاش قبل الانتخابات".

وأضاف مازيك أن انيته فيدمان-ماوتس، مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج، ترى أنه من العبث ارتداء الفتيات لغطاء الرأس؛ مشيرة إلى أن أغلب المسلمات تبرزن على هذا النحو.

وأعرب مازيك عن اعتقاده بأن "مثل هذا "لنقاش الرمزي سيؤدي في النهاية إلى استمرار التهميش والتمييز ضد المسلمين". وقال إنه ليس هناك فرض بارتداء الحجاب لأطفال المدارس، ووصف حالات ارتداء الحجاب بين أطفال المدارس بأنها "واحد في الألف" ويمكن للمدارس والعائلات تنظيمها.

تأتي إثارة النقاش حول حظر الحجاب على خلفية قرار في النمسا؛ إذ أن البرلمان النمساوي كان قد قرر قبل أيام قليلة حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.