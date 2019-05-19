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الرئيسية | خارج الحدود | وزير إسرائيلي يقود اقتحاما جماعيا للمسجد الأقصى

وزير إسرائيلي يقود اقتحاما جماعيا للمسجد الأقصى

وزير إسرائيلي يقود اقتحاما جماعيا للمسجد الأقصى
هسبريس - وفا
الأحد 19 ماي 2019 - 12:05

قاد وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أوري أرئيل، اليوم الأحد، اقتحامات مستوطنين يهود متطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس، الشيخ عزام الخطيب، في تصريح صحفي، إن الوزير اليميني المتطرف قاد عشرات المستوطنين صباح اليوم عبر باب المغاربة لاقتحام ساحات الحرم القدسي الشريف.

وأضاف أن المستوطنين وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة المدججة بالسلاح، أدوا طقوسا تلمودية استفزازية وقاموا بجولات مشبوهة داخل ساحات المسجد الأقصى وسط حالة من الغضب والغليان سادت بين المصلين والمرابطين وحراس المسجد.

وقد سبق لأرئيل أن اقتحم المسجد الأقصى عدة مرات في الماضي.

ومن جانبها، نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية بهذه الاقتحامات "التي تمارس في تحد واضح لمشاعر المسلمين في فلسطين والعالم الإسلامي وفي شهر رمضان المبارك".

وطالبت الوزارة، في بيان، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بضرورة وضح حد لهذه الإجراءات التي تمس بقدسية المسجد الأقصى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ذ.نجيب بالعاصمي الأحد 19 ماي 2019 - 12:32
اسراءيل تغزو الاقصى والمسلم منشغل حساباته و السواد الاعظم مشكلته غي بطنه.اك الله يا قدس
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35
2 - عادل بوموجة الأحد 19 ماي 2019 - 12:37
من يسمع بكم يا إخواننا في فلسطين العالم العربي والإسلامي في سبات عميق إلا من رحم ربي الإسرائيليين يعرفون حق المعرفة أن لا قدرة للمسلمين على فعل شيء حاصروهم بتهمة الإرهاب ومعادات السامية ومعادات أمريكا لكن الله سبحانه وتعالى يرى كل شيء سوف يأتي يوم في القريب العاجل يوم يؤدون الثمن عن قتلهم للأبرياء من هذا المنبر أدعوا يهود المغرب أن يرجعوا لبلدهم المغرب ويتركوا أرض فلسطين للفلسطينيين يعيشون فيها بسلام وأمان
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3 - ameur الأحد 19 ماي 2019 - 12:51
القدس اليتمة رخمك الله على من حموكي و الويل لم تركوكي
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5
4 - شجاع الأحد 19 ماي 2019 - 14:12
نتمنى من السعودية عقد جلسات طارئة في هدا الموضوع وتحيك أسطولها البحري هناك
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2
5 - محمد الأحد 19 ماي 2019 - 14:19
اللهم انصر أهلنا في فلسطين و أعنا على نصرتهم يا رب العالمين
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10
6 - جند المغرب الشريف الأحد 19 ماي 2019 - 14:36
ليك الله يأقصى ويا مسرى نبينا محمد الصادق الأمين (ص) لما كانت الأمة يحكمها الأسود من أمثال السلطان المغربي أسد إفريقيا العضيم أبا يعقوب المنصور الذهبي الموحدي الذي أرسل جيوش المغرب الشريف المنصورة من أجل تعزيز قوة الجيوش العربية بقيادة السلطان صلاح الدين الأيوبي ولما تحقق النصر وإسترجاع القدس قال صلاح الدين قولته شهيرة في حق جند المغرب الأشاوس ( المغاربة قوم لانأتى من قبلهم ) وجعل لهم وبنى لهم حارة وباب يدخلون منه إلى الأقصى لصلاة وأسماهم بإسمهم إكراما لجيش المغرب ولكن في غياب الرجال هذا هو حال تغور الإسلام ولا حول ولاقوة إلى بالله العالي العضيم
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8
7 - tassawent الأحد 19 ماي 2019 - 15:38
ا ضن ان خادم الحرمين سيغضب و يوجه رسالة شديدة اللهجة لاسرائيل,و يهددها باسلحته اخر طراز اذا تكرر الحادث, و سيتبعه تنديدا من جامعة الدول العربية و اخر من الدول الاسلامية و اخر من لجنة القدس.ثم تكتب مئات القصائد تشجب اليهود و الصهيونية و حلفائها...ثم لا يتغير شيئا,حينها سيصبح اجباريا ان نغير ما بانفسنا.
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8 - محارب سابق الأحد 19 ماي 2019 - 16:03
انه التحدي الكامل للمسلمين بمليارهم و نصف المليار مسلم من طرف شرذمة محتلة و هذا راجع إلى عجز المسلمين بعدما تخلوا عن تعاليم الدين الحنيف. و القادم اسواء.
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