24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:39
|05:20
|12:29
|16:09
|19:29
|20:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وفد رسمي يتفقّد مشاريع التنمية البشرية بخنيفرة
- البابا: حرية الصحافة مؤشر على عافية البلدان
- ألافيس يجبر جيرونا على مغادرة "بطولة الليغا"
- والي جهة بني ملال يوقع اتفاقيات ويوزع سيارات
- بنفيكا يحرز لقب البطولة البرتغالية لكرة القدم
عصير المزاح -13-: ممنوع رمي الأطفال .. عاش البرلمانيون الصغار (5.00)
منيب: الدولة تُضعف مستوى التلاميذ وتزرع "الخوف" في المدارس (5.00)
"البطيخ" والشاي .. ركائز مائدة الإفطار الرمضاني في بلاد الصين (5.00)
الرايس الحاج بلعيد .. أسطورة الأغنية الأمازيغية وباني صرْح "ترويسة" (5.00)
- بعد "جعجعة" الداودي .. الحكومة تتراجع عن "تسقيف المحروقات" - (91)
- إقبال المغاربة على التجنيد يفوق التوقعات .. والملك يأمر برفع العدد - (66)
- عزوف الأطباء عن العمل بالقطاع العام يفاقم اعتلال الصحة بالمملكة - (53)
- منيب: الدولة تُضعف مستوى التلاميذ وتزرع "الخوف" في المدارس - (50)
- السعودية تتفادى نشوب حربٍ بالخليج وترمي الكرة في ملعب إيران - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزير إسرائيلي يقود اقتحاما جماعيا للمسجد الأقصى
قاد وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أوري أرئيل، اليوم الأحد، اقتحامات مستوطنين يهود متطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.
وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس، الشيخ عزام الخطيب، في تصريح صحفي، إن الوزير اليميني المتطرف قاد عشرات المستوطنين صباح اليوم عبر باب المغاربة لاقتحام ساحات الحرم القدسي الشريف.
وأضاف أن المستوطنين وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة المدججة بالسلاح، أدوا طقوسا تلمودية استفزازية وقاموا بجولات مشبوهة داخل ساحات المسجد الأقصى وسط حالة من الغضب والغليان سادت بين المصلين والمرابطين وحراس المسجد.
وقد سبق لأرئيل أن اقتحم المسجد الأقصى عدة مرات في الماضي.
ومن جانبها، نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية بهذه الاقتحامات "التي تمارس في تحد واضح لمشاعر المسلمين في فلسطين والعالم الإسلامي وفي شهر رمضان المبارك".
وطالبت الوزارة، في بيان، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بضرورة وضح حد لهذه الإجراءات التي تمس بقدسية المسجد الأقصى.