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الرئيسية | خارج الحدود | تفجير يستهدف حافلة سياحية أمام المتحف المصري

تفجير يستهدف حافلة سياحية أمام المتحف المصري

تفجير يستهدف حافلة سياحية أمام المتحف المصري
هسبريس من الرباط
الأحد 19 ماي 2019 - 13:11

استهدف انفجارٌ حافلة سياحية، اليوم الأحد، عند المتحف المصري الكبير بمدينة الجيزة المجاورة للقاهرة مما أسفر عن إصابة 12 شخصا على الأقل معظمهم من السياح الأجانب، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

بدوره أفاد مصدر أمني مصري بسقوط عدد من المصابين جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور حافلة سياحية بجوار المتحف المصري الكبير بمنطقة "الأهرامات" في الجيزة.

وقال المصدر ذاته لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" إن العبوة كانت مزروعة بجوار سور المتحف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - mr pp الأحد 19 ماي 2019 - 13:30
كأس إفريقيا؟؟؟؟؟
قمة العبث والفساد الكروي ان يتم منح التنظيم لدولة غير مستقرة أمنيا.
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43
2 - Gala الأحد 19 ماي 2019 - 13:37
ما هذه الهمجية؟ يقتلون الأبرياء ذنبهم الوحيد هو الاستمتاع بالسياحة الثقافية في مصر. لا حول ولا قوة إلا بالله
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32
3 - مواطنة الأحد 19 ماي 2019 - 13:52
لا أفعم كيف تم سلب الكان من الكاميرون و إعطاؤه لمصر
و هي غير أمنة
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39
4 - عابر سبيل الأحد 19 ماي 2019 - 14:53
ما أقبحكم يا خفافيش الظلام. وكم كنا مخدوعين بكلامكم المعسول. تعملون في الظلام، تحيكون كل الدسائس ضد التقدم والتنمية والإبداع، وتزعزعون أمن الوطن واستقراره، وكل همكم هو الوصول إلى كرسي المسؤولية والنفوذ والمناصب العامة.
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23
5 - السلام عليكم الأحد 19 ماي 2019 - 15:06
على بعد شهر من انطلاق كأس أفريقيا هل سيدخل الشك لنفوس السلطات المصرية ومسؤولي الكان من قدرة مصر عن توفير الأمن والحماية للفرق والوفود والسياح خلال هذه التظاهرة؟
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8
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