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كُتّاب وآراء
تفجير يستهدف حافلة سياحية أمام المتحف المصري
استهدف انفجارٌ حافلة سياحية، اليوم الأحد، عند المتحف المصري الكبير بمدينة الجيزة المجاورة للقاهرة مما أسفر عن إصابة 12 شخصا على الأقل معظمهم من السياح الأجانب، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".
بدوره أفاد مصدر أمني مصري بسقوط عدد من المصابين جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور حافلة سياحية بجوار المتحف المصري الكبير بمنطقة "الأهرامات" في الجيزة.
وقال المصدر ذاته لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" إن العبوة كانت مزروعة بجوار سور المتحف.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
قمة العبث والفساد الكروي ان يتم منح التنظيم لدولة غير مستقرة أمنيا.
و هي غير أمنة