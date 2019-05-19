تفجير يستهدف حافلة سياحية أمام المتحف المصري

هسبريس من الرباط

استهدف انفجارٌ حافلة سياحية، اليوم الأحد، عند المتحف المصري الكبير بمدينة الجيزة المجاورة للقاهرة مما أسفر عن إصابة 12 شخصا على الأقل معظمهم من السياح الأجانب، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

بدوره أفاد مصدر أمني مصري بسقوط عدد من المصابين جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور حافلة سياحية بجوار المتحف المصري الكبير بمنطقة "الأهرامات" في الجيزة.

وقال المصدر ذاته لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" إن العبوة كانت مزروعة بجوار سور المتحف.