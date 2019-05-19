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الرئيسية | خارج الحدود | دول المجلس الخليجي تبدأ دوريات بحرية مكثفة

دول المجلس الخليجي تبدأ دوريات بحرية مكثفة

دول المجلس الخليجي تبدأ دوريات بحرية مكثفة
هسبريس - رويترز
الأحد 19 ماي 2019 - 15:40

ذكر الأسطول الأمريكي الخامس اليوم الأحد أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت "دوريات أمنية مكثفة" في المياه الدولية بالخليج العربي أمس السبت.

وجاء في بيان للأسطول الذي مقره البحرين على موقع فيسبوك أن دول المجلس "تزيد على نحو خاص الاتصالات والتنسيق مع بعضها البعض لدعم التعاون البحري الإقليمي والعمليات الأمنية البحرية بالخليج العربي".

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1 - الوشام الأحد 19 ماي 2019 - 16:16
صيف ساخن ينتظرها، فلنكولن تنخر عباب الماء والتهديدات تزداد، والتوسل لجيوش الفقراء في السودان وشمال إفريقيا قادم، والأموال لترامب؛ هكذا عقلية البدو.
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