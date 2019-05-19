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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تتوقع معاقبة فرقة إيسلندية لرفع علم فلسطين

إسرائيل تتوقع معاقبة فرقة إيسلندية لرفع علم فلسطين

إسرائيل تتوقع معاقبة فرقة إيسلندية لرفع علم فلسطين
دان وليامز من القدس*
الأحد 19 ماي 2019 - 16:29

قالت هيئة البث الإسرائيلية التي نقلت نهائي مسابقة يوروفيجن للأغنية اليوم الأحد إن تلويح فرقة من ايسلندا بأعلام فلسطينية دون تصريح قد يؤدي إلى فرض "عقوبة" من الجهات المنظمة للمسابقة.

وخلال احتساب النقاط في النهائي أمس السبت رفع أعضاء فرقة هاتاري أعلاما فلسطينية. ولوح مغني الفرقة كليمنس هانيجان بعلامة النصر في حين رد كثير من الجمهور داخل قاعة العرض في تل أبيب بصيحات استهجان.

وفي تصريحات سابقة لموقع متابعي المسابقة على الانترنت "ويويبلوجز"، انتقد هانيجان المستوطنات الإسرائيلية وما وصفها "بالتفرقة العنصرية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت الأعلام، التي ظهرت لفترة وجيزة في بث تلفزيوني مباشر للمسابقة التي شاركت فيها 41 دولة، الواقعة الوحيدة من نوعها في العرض الذي كان هدفا لدعوات مقاطعة مناهضة لإسرائيل وقوبلت بتوبيخ سريع من اتحاد البث الأوروبي.

وقال إلداد كوبلنز رئيس هيئة البث الإسرائيلي لصحيفة يديعوت أحرونوت "سيتعرض الأيسلنديون لعقوبة على الأرجح من اتحاد البث الأوروبي الذي لا يتهاون مع خرق القواعد".

وأصبحت المسابقة الدولية هدفا لدعوات من جانب مؤيدين للفلسطينيين لمقاطعة الحدث احتجاجا على سياسات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت إسرائيل إن دعوات المقاطعة تنطوي على تمييز ومعاداة للسامية.

*رويترز

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - دونالد ترامب الأحد 19 ماي 2019 - 16:57
يجب مقاطعة إسرائيل يجب مقاطعة كل السلع المستوردة من إسرائيل يجب يفرض على إسرائيل حصار شامل يجب فرض عقوبات اقتصادية خانقة على إسرائيل ؟؟؟
بعد ذلك ستريد أن تتفاوض مع فلسطين
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87
2 - merci الأحد 19 ماي 2019 - 16:58
le franco marocain bilal a mal fait de participer à l'euro vision en israel,état raciste qui occupe les terres des palestiniens depuis 1967,merci à ceux des participants qui ont levé le drapeau palestinien pour soutenir la cause juste du peuple palestinien,oui la cause de la palestine est juste
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54
3 - BENSLIMANE الأحد 19 ماي 2019 - 17:48
علم جميل محمول من طرف نساء جميلات منتمين إلى بلد جميل له مواقف جميلة مع القضية الفلسطينية. تحية جميلة لكن و لبلدكم و زاد الله جماكم عل جمال .
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39
4 - عبد الله. الأحد 19 ماي 2019 - 17:51
شكرا للفرقة الاسلاندية بصيص نور في وسط نفق مظلم والفجر آت انشاء الله باندحار المغتصبين للارض والعرض العربي. عجبا!!الاجانب يتضامنون معنا في الوقت الذي تنكر لنا فيها ابناء جلدتنا والذين منهم مع الاسف من يتعبد الله بسورة الاسراء التي تتحدث عن الارض المباركة.
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