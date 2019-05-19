إسرائيل تتوقع معاقبة فرقة إيسلندية لرفع علم فلسطين

دان وليامز من القدس*

قالت هيئة البث الإسرائيلية التي نقلت نهائي مسابقة يوروفيجن للأغنية اليوم الأحد إن تلويح فرقة من ايسلندا بأعلام فلسطينية دون تصريح قد يؤدي إلى فرض "عقوبة" من الجهات المنظمة للمسابقة.

وخلال احتساب النقاط في النهائي أمس السبت رفع أعضاء فرقة هاتاري أعلاما فلسطينية. ولوح مغني الفرقة كليمنس هانيجان بعلامة النصر في حين رد كثير من الجمهور داخل قاعة العرض في تل أبيب بصيحات استهجان.

وفي تصريحات سابقة لموقع متابعي المسابقة على الانترنت "ويويبلوجز"، انتقد هانيجان المستوطنات الإسرائيلية وما وصفها "بالتفرقة العنصرية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت الأعلام، التي ظهرت لفترة وجيزة في بث تلفزيوني مباشر للمسابقة التي شاركت فيها 41 دولة، الواقعة الوحيدة من نوعها في العرض الذي كان هدفا لدعوات مقاطعة مناهضة لإسرائيل وقوبلت بتوبيخ سريع من اتحاد البث الأوروبي.

وقال إلداد كوبلنز رئيس هيئة البث الإسرائيلي لصحيفة يديعوت أحرونوت "سيتعرض الأيسلنديون لعقوبة على الأرجح من اتحاد البث الأوروبي الذي لا يتهاون مع خرق القواعد".

وأصبحت المسابقة الدولية هدفا لدعوات من جانب مؤيدين للفلسطينيين لمقاطعة الحدث احتجاجا على سياسات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت إسرائيل إن دعوات المقاطعة تنطوي على تمييز ومعاداة للسامية.