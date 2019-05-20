السعودية تحول 250 مليون دولار للبنك السوداني

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد أنها قامت بتحويل وديعة بمبلغ 250 مليون دولار لحساب البنك المركزي السوداني.

وقالت وزارة المالية السعودية في بيان لها اليوم إنها قامت بإيداع مبلغ 937.5 مليون ريال، ما يعادل (250 مليون دولار)، لحساب البنك المركزي السوداني وإنفاذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز .

وقالت وزارة المالية إن عملية التحويل تأتي طبقا لما أعلن عنه في 21 أبريل الماضي، عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة للسودان، بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار أمريكي، مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وصرف المبلغ المتبقي لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان تأكيده أن هذه الوديعة "تأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب السوداني الشقيق.. هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية السودانية الشقيقة، لاسيما سعر صرف الجنيه السوداني، ما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين".