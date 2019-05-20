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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تحول 250 مليون دولار للبنك السوداني

السعودية تحول 250 مليون دولار للبنك السوداني

السعودية تحول 250 مليون دولار للبنك السوداني
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 19 ماي 2019 - 18:40

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد أنها قامت بتحويل وديعة بمبلغ 250 مليون دولار لحساب البنك المركزي السوداني.

وقالت وزارة المالية السعودية في بيان لها اليوم إنها قامت بإيداع مبلغ 937.5 مليون ريال، ما يعادل (250 مليون دولار)، لحساب البنك المركزي السوداني وإنفاذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز .

وقالت وزارة المالية إن عملية التحويل تأتي طبقا لما أعلن عنه في 21 أبريل الماضي، عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة للسودان، بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار أمريكي، مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وصرف المبلغ المتبقي لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان تأكيده أن هذه الوديعة "تأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب السوداني الشقيق.. هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية السودانية الشقيقة، لاسيما سعر صرف الجنيه السوداني، ما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - محمود الأحد 19 ماي 2019 - 20:43
ذكرني هذا المقال بزميل لي في العمل ميسور الحال يعيش في بحبوحة و من سماته انه لا يقرض احدا و "ما ينقتش"رغم ان الجو الذي نعيشه بيننا اليوم علي و غدا عليك نقرض بَعضُنَا البعض و نتآزر الا هذا الشخص و المشكل هو انه اذا ما أقرض للأحدنا و نادرا ما يكون مرة او مرتين في السنة يكون فعله هذا من المعجزات و نتداول هذا الخبر او هذا الحدث لشهور في حين بيننا هي مسالة جاري بها العمل السعودية و زميلي "الشحيح"لهم نفس الفصيلة الدموية
و انا استغربت لهذا الخبر كيف للسعودية ان تتكرم على الشعب السوداني .
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2
2 - مغربي عالمي الأحد 19 ماي 2019 - 20:48
ال سعود في محاولة من اجل القيام بثورة مضادة في السودان لانهم خائفون من رياح التغيير القادمة من الدول المجاورة
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38
3 - ميمون الأحد 19 ماي 2019 - 20:48
انها تحول 250 مليون دولار للبنك السوداني لوقوف مع النظام الذي اطيح به الشعب كما فعلت لنظام المصري الذي اطيح بالرئيس الشرعي مرسلي وكما فعلت ايضافي سوريا ولم تفلح انها تسبب الويلات ل الشعوب العربية اللهم يارب احكم بالحق.
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30
4 - السودانيون الأحد 19 ماي 2019 - 20:51
* السودانيون ليسوا في حاجة إلى أحد .

* إنهم في حاجة إلى الحرية و الإنعتاق و حكومة مدنية تدبر أمورهم .

* أما الأموال المهداة هي أموال فئة من الشعب السعودي الذي هو

في أسد الحاجة إليها ، و إلا لماذا قُـتِـل خاشقجي رحمه الله؟

* وهي أيضا أموال المسلمين من عائدات الحج و العمرة .
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29
5 - العرب المنافقون الأحد 19 ماي 2019 - 21:20
بعض المغاربة شغلهم الشاعل هو سبب السعودية .
و الله افضل ما فعلت السعودية هي نقص الهبات على هذا الشعب المنافق .
اول سنة تقوم السعودية بنقص قيمة الهبات الى المغرب ليخرج علينا تقرير ميزانية السنة الحالية عجز ب 10 %بسبب نقص الهبات الخليجية فما بالك اذا تم قطعها اكيد ستجد الدولة مشاحل لتغطية مصاريف الموظفين . اتمنى من السعودية قطع تلك الهبات على هذا الشعب المنافق حتى يعلم قدره .
اما من يتكلم من مصاريف الحج فلماذا لا تقوم بسؤال السلطات المغربية عن تكافة الحج مع العلم ان المغاربة معفيين من اداء مصاريف الحج فقط مصاريف النقل و الفندق.
هل تعلم ايها الغبي كم مصاريف تخرج السعودية سنويا من مالها لتحسين جودة المناسك ادقم بعميلة حستبية بسيطة و ستجد ان مداخيل لا تكفي حتى لبناء طريق صالح اللسير .
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-46
6 - عربي مسلم الأحد 19 ماي 2019 - 21:40
صدقت ورب البيت الله يرحم والديك اللي ربوك
كل كلمه قلتها اتمناها تخدث لكي يعرفوا قيمتهم
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-27
7 - صالح الأحد 19 ماي 2019 - 22:46
البنك والشعب السوداني في امس الحاجة الى مساعدات وكذللك المغرب في امس
الحاجة الى مساعدات وهل من مزيد
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-9
8 - إيكو الأحد 19 ماي 2019 - 22:49
جوابا على رقم 5:
عليك أن تعرف أولا أن الوديعة ليست هي الهيبة؛ بل حتى الهبات تكون بمقابل أكبر و من نوع آخر...
ثانيا، عجز الميزانية لا يتعدى حتى %3,5 من الناتج الداخلي الخام الاسمي، ولحدود شهر مارس 2019 قدر بحوالي 350 مليون دولار فقط ويمول من طرف الأبناك المغربية بنسبة تفوق%75..أما الهيبات المتوقعة بميزانية هذا العام لن تتعدى 100 مليون دولار و حتى لو كانت 1000 مليون دولار فهي لا تمثل أي شىء للإقتصاد المغربي الذي يتوقع أن صادرات قطاع السيارات وحده سيتجاوز 10 مليار دولار السنة المقبلة!
"هيبات" دولة "صغيرة" كقطر تفوق ما تقدمه السعودية بأضعاف ونحن في غنى عنها و اقتصادنا يتقدم ورائد إفريقيا بدون نفط بينما هجوم صغير للحوثيين ضد أرامكو قد يحول السعودية إلى دولة فقيرة!
الناتج الداخلي الخام للسعودية يبقى ضعيفا مقارنة مع ما تملكه من احتياطات نفطية؛ فناتج دولة "متواضعة" كإسبانيا يفوق السعودي بضعفين!!!
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12
9 - العرب المنافقون الأحد 19 ماي 2019 - 23:24
الي ايكو
قطر لا تقدم اي درهم للاقتصاد المغربي . انما تدعم الاخوان المفلسين فقط لكي يضحك على امثالك .
اما عن ماذا تمثل هبات الخليج للمغرب فارجع الى تصريح وزير اقتصاد المغربي عندما قررت السعودية تخفيض الهبات و اعلن ان الدولة ستقوم ببيع عدة منشأت حكومية لتفادي الاختلال الذي سيحدث من جراء ذالك .فكيف اذا قررت ان تحدفها نهائيا .
اما عن اقتصاد السعودية فيكفي ان تعرف ان الشعب السعودي هو الشعب الوحيد في العالم الذي يتمتع بثروة بلاده فحتى اكبر الدول في العالم لا توفر لمواطنها ما توفره الدولة السعودية لمواطنها . فيكف ان حلم شعوب باكملها و من بين الشعب المغربي ان يحصل على عقد عمل في الخليح لكي يستطيع العيش كالبشر العادي .
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-4
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