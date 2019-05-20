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الرئيسية | خارج الحدود | سوريا تنفي تأجير مطار دمشق الدولي لروسيا

سوريا تنفي تأجير مطار دمشق الدولي لروسيا

سوريا تنفي تأجير مطار دمشق الدولي لروسيا
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 19 ماي 2019 - 20:37

نفت الحكومة السورية استثمار مطار دمشق الدولي أو أي مطار آخر في سورية من قبل روسيا .

وذكرت وزارة النقل السورية فى بيان على موقعها الإلكتروني "لا يوجد حتى الآن أي مفاوضات حول استثمار المطار وغيره من المطارات السورية، ومطار دمشق الدولي هو أحد المنشآت الحيوية والمشاريع الضخمة التي تعمل الوزارة على تطويرها واستثمارها على نظام الـ(Bot) مع رؤية إنشاء صالة ركاب جديدة ".

وأضافت الوزارة أنه ضمن بروتوكول اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية الروسية في يناير 2018 تمت مناقشة تأهيل مطاري دمشق وحلب بناء على المباحثات الفنية المنعقدة في دمشق في نونبر 2018 حيث عرض الجانب الروسي إعادة تأهيل المطارين وفق نظام الـ(Bot).

وأكدت الوزارة "أنه لا يوجد حتى الآن أي مفاوضات حول استثمار مطار دمشق الدولي أو غيره من المطارات السورية المدنية من قبل أي جهة كانت وما جرى كان في إطار المباحثات والعرض لا أكثر.. وعند حدوث أي مستجدات سيتم عرضها والإعلان عنها في حينه.".

وكان مجلس الوزراء السوري ناقش في جلسته اليوم مشروع قانون بتصديق العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة "اس تي جي اينجينيرينج" الروسية لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس وذلك عملا ببروتوكول التعاون للجنة السورية الروسية المشتركة بخصوص إدارة القسم المدني للمرفأ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - دكتور من المانيا الأحد 19 ماي 2019 - 21:06
الكعكة قسمت !!!! قضي الأمر !!!و عواشركم مباركة على جميع المغاربة و تحية خاصة لولاد الدرب اللي اكبرنا معاهم في الحي المحمدي بالبيضاء و تحية تقدير و إجلال للأساتذة اللي قراونا في الابتدائي مرورا بالاعدادي ثم الثانوي .
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15
2 - كمال الأحد 19 ماي 2019 - 21:11
روسيا أخدت كل شيء في سوريا وهل يعقل ان دفاعات روسيا تحمي سوريا بينما تحمي مصالح روسيا ونفوذها في الشرق الأوسط اما بشار فهو خادم رءيس بوتن الذي له القوة والتحكم في زمام الامور في سوريا .
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15
3 - far الأحد 19 ماي 2019 - 21:59
الى رقم1.اسعدني كتيرا ان ارد لك تحية خالصة
غيوانية طاساوية.
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7
4 - مرحبا الأحد 19 ماي 2019 - 22:05
هذا مسلسل طويل وأهدافه استغلال الدول العربية بشتى الوسائل .
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4
5 - rachida الأحد 19 ماي 2019 - 22:12
كل الوطن العربي تم تاجيره لامريكا والغرب لحماية اسرائيل وروسيا ايضا لها نصيب ونحن المستضعفون لنا الله.
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5
6 - ضريبة الحرب. الأحد 19 ماي 2019 - 23:34
من أجل كرسي دموي باع بشار سوريا إلى روسيا : إنها فاتورة الحرب و إنقاذ النظام.
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-1
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