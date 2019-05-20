ترامب يخاطب إيران: لا تهددوا الولايات المتحدة

هسبريس - رويترز

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران في تغريدة اليوم الأحد مما يزيد القلق من احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران مع تصاعد حدة التوتر بين البلدين.

وقال ترامب في التغريدة "إذا أرادت إيران القتال فستكون النهاية الرسمية لها. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبدا".

وشدد ترامب العقوبات الاقتصادية على إيران، وتقول إدارته إنها عززت الوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة. وتتهم الولايات المتحدة إيران بتهديد قواتها ومصالحها بالمنطقة.

ووصفت طهران التحركات الأمريكية بأنها "حرب نفسية" و"مناورة سياسية".