قوة حماية سرت ترصد مكالمات لـ"دواعش بنغازي"

هسبريس - د.ب.أ

كشف المتحدث باسم قوة حماية وتأمين مدينة سرت الليبية "طه حديد" عن رصد القوة خلال الأسبوع الماضي مكالمات لأفراد ينتمون لما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، قال: "إنها صادرة من مدينة بنغازي".

وأضاف حديد خلال مؤتمر صحفي عُقد في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين بأحد فنادق طرابلس:"المكالمات كانت لأفراد من داعش يهددون بالانتقام من خسارتهم في سرت، ولقد تتبعنا المكالمات، ولدينا كل الإثباتات التي تشير إلى أنها صادرة من بنغازي، وسنقدّمها للنائب العام".

كما أفاد المتحدث برصد قوة حماية سرت وإسقاطها طائرة استطلاع وتجسس قبل أسبوعين، كانت تحاول الاقتراب من المدينة، موضحاً بأن الطائرة روسية الصنع.

واستعرض حديد مسيرة فلول التنظيم الفارة من سرت "مركزهم السابق في ليبيا"، بعد طردهم في عملية "البنيان المرصوص" التي أطلقتها حكومة الوفاق عام 2015.

وأشار إلى اتجاه التنظيم بدايةً للمنطقة الصحراوية الواقعة جنوب سرت، وتشكيل ما عُرِف بـ"جيش الصحراء"، بإمرة "المهدي دَنْقُو" المكنى بـ "أبي البركات"، مذكراً بإطلاقهم خلال السنوات السابقة دوريات عديدة في المنطقة، دفعت التنظيم للاتجاه جنوب شرق المدينة، حيث تم رصده واستهدافه بضربات جوية ومداهمات في أكثر من مكان عام 2017، قتل خلالها 108 من أفراد داعش "حسب قوله.

وأكّد المتحدث اضطرار أفراد داعش بعد الضربات الجوية إلى الانتقال من جنوب شرق سرت نحو الأودية والشعاب القريبة من مدينة بني وليد، حيث تم في العام الماضي استهداف قياديَين فارَّين من سرت بضربات جوية تابعة لقوات أفريكوم (القيادة العسكرية الأمريكية في افريقيا).

وألمح حديد إلى عدم قدرة قوة حماية سرت وقوات البنيان المرصوص، على متابعة وملاحقة أفراد داعش في الجنوب الليبي بعد سيطرة قوات حفتر عليه وعلى منطقة "الجفرة" العسكرية، وختم قائلاً: "هناك فراغ أمني كبير في الجنوب حيث نشط التنظيم وقام بعمليات استهداف وتفجير لأكثر من بوابة أمنية، ولقد أطلقنا العديد من التحذيرات حول ذلك، بشكل رسمي، وعبر وسائل الإعلام".