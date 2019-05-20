سوريا تنفي استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المعارضة

هسبريس - د.ب.أ

نفت الحكومة السورية استخدام قواتها أسلحة كيميائية ضد مسلحي المعارضة في محافظة اللاذقية شمال غرب سورية .

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية في تصريح بث على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للخارجية السورية الأحد إن "المجموعات الإرهابية المسلحة وبعض وسائل الإعلام التابعة لها بتوجيهات من مشغليها تناقلت خبرا كاذبا مفبركا عن استخدام الجيش العربي السوري سلاح كيميائي في بلدة كباني بريف اللاذقية".

وأضاف المصدر "تؤكد الخارجية على ما جاء في بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة من نفي قاطع لهذه الأخبار جملة وتفصيلا وأنها عارية تماما عن الصحة وخاصة أن الجمهورية العربية السورية كانت قد تعاونت بشكل تام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي اعتبرت سورية خالية من هذه الأسلحة".

وختم المصدر تصريحه بالقول إن الجمهورية العربية السورية تؤكد "أنها لم تستخدم هذه الأسلحة سابقا ولا يمكن لها أن تستخدمها الآن لأنها لا تمتلكها أصلا ولأنها تعتبر استخدام مثل هذه الأسلحة السامة مناقضا لالتزاماتها الأخلاقية والدولية.. وتشدد في الوقت نفسه على أن مثل هذه الفبركات الإعلامية الفارغة والمكشوفة والمكررة والممجوجة لن تثنيها عن استمرار حربها في مكافحة الإرهاب حتى تعيد الأمن والأمان لشعبها على كامل تراب سورية".

وكانت قيادة الجيش السوري قالت في بيان لها إن "الأخبار التي تتناقلها المجموعات الإرهابية وبعض وسائل الإعلام التابعة لها عن استخدام الجيش العربي السوري أسلحة كيميائية ي بلدة كباني بريف اللاذقية هي أخبار كاذبة ومفبركة وعارية من الصحة".

وقال مصدر عسكري "كما دأبت دائما بعد أي هزيمة تمنى بها تتناقل المجموعات الإرهابية وبعض وسائل الإعلام التابعة لها خبرا كاذبا مفبركا عن استخدام الجيش العربي السوري سلاحا كيميائيا في بلدة كباني بريف اللاذقية".

وأضاف المصدر إن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تنفى هذه الأخبار جملة وتفصيلا وتؤكد أنها عارية تماما عن الصحة تشدد في الوقت نفسه على أنها ماضية في محاربة الإرهاب واجتثاثه حتى تطهير آخر ذرة تراب سورية".

وكانت فصائل المعارضة السورية اتهمت القوات الحكومية بقصف منطقة كبينة في ريف اللاذقية الشمالي بسلاح كيمياوي.

وقال قائد عسكري في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "خلال 48 ساعة الماضية قصفت القوات الحكومية محور كبينة بريف اللاذقية بأكثر من 500 قذيفة صاروخية ومدفعية وبراميل متفجرة ولم تستطع التقدم وقامت اليوم بقصف المنطقة بغاز الكلور ".

وأضاف القائد العسكري :"بعد القصف بغاز الكلور بحوالي ساعة بدأت القوات الحكومية ومقاتلين من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الايراني عملية اقتحام لمحور كبينة الاستراتيجي ".