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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش يتشبّث بإجراء انتخابات الرئاسة في الجزائر

الجيش يتشبّث بإجراء انتخابات الرئاسة في الجزائر

الجيش يتشبّث بإجراء انتخابات الرئاسة في الجزائر
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 20 ماي 2019 - 15:54

قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الاثنين، إن "الانتخابات هي أفضل سبيل للخروج من الأزمة السياسية في البلاد، وتجنب الفراغ الدستوري".

وتنحى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي قضى نحو 20 عاما في السلطة، والاحتجاجات مستمرة للمطالبة بإصلاحات سياسية وعزل جميع المسؤولين المنتمين إلى "الحرس القديم".

كما حث صالح في تصريحات بثها التلفزيون، اليوم الاثنين، على الإسراع في "تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات"، دون أن يذكر تاريخا لإجراء التصويت.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية يوم الرابع من يوليوز المقبل، لكن مصدرا قال يوم الجمعة الماضي إنها قد تؤجل.

واهتزت الجزائر تحت وقع الاحتجاجات، التي كان أغلب المشاركين فيها من الشباب، وطالب المتظاهرون بإنهاء هيمنة النخبة الحاكمة التي تدير شؤون البلاد منذ استقلالها عن فرنسا في 1962.

ويقول محللون إن الجيش تساوره المخاوف من أن تستمر الأزمة في وقت تتدهور فيه الأوضاع الأمنية في ليبيا، التي تتقاتل فيها جماعات متناحرة للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وتجمع محتجون يوم الجمعة الماضي، أيضا، للمطالبة باستقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه بوتفليقة قبل أيام من تنحيه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عبد الحفيظ الاثنين 20 ماي 2019 - 16:11
الكثير من التيارات السياسية الموالية لفرنسا تبحث عن اطالة الازمة في الجزائر وليس لها من سبيل الا تعطيل العمل بالدستور ووجود مثل هذا الفراغ قد تنتج عنه انزلاقات خطيرة خاصة وانه هذه الايام بدأت بعض الوجوه المنبوذة تظهر على الساحة مدعمة من طرف التيارات الاسلامية التي تتخذها مطية للوصول الى السلطة ومن هذه الوجوه نجد احمد طالب الابراهيمي وبن بيتور بالاضافة الى الكومبارس يحي عبد النور والجنرال بن يلس المتقاعد وهؤلاء هم المنفذ الوحيد للاحزاب الفاشلة للسطو على السلطة في حالة وجود فراغ دستوري بعدم اجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها المحدد كما ان عدم تاجيل الانتخابات بدون شك سينجر عنه انفلات أمني قد يهز استقرار البلادويسمح بالتالي بتدخلات اجنبية ولذا نجد العديد من المنابر الاعلامية تشن. حملة على قائد الجيش ومنها ما نشرته مجلة جون افريك بايعاز من فرنساحيث اتهمت قائدالجيش بتهديد الحراك في اشارة الى تحريض الشارع والدفع به الى التصادم مع الجيش وهو ما تفطنت له المؤسسة العسكرية منذ مدة وتلح على احترام الدستور وهو المخرج الوحيد لعدم اطالة الازمة
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-2
2 - فرحات الاثنين 20 ماي 2019 - 16:13
اللهم احفظ أشقائنا الجزائريين. من شر الفتن و وحد كلمتهم حول الانتخابات الرئاسية المقبلة و ابعد عنهم شرذمة المرتزقة و العسكر
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15
3 - جون بولتون الاثنين 20 ماي 2019 - 16:18
الإنتخابات الرئاسية التي تشهدها الجزائر في تموز يونيو المقبل غير دستورية
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5
4 - عبدالرحيم الاثنين 20 ماي 2019 - 16:20
وسيخرج لنا بعض المحللين والخبراء من جبهة التحرير التي ما زالت لم تحرر الشعب مند استفتاء دوغول ليقولوا لنا بأن الحكم في الجزائر مدني.. ومن خرج الآن من وراء الستار بعد 22 فبراير ليطبق الدستور على مقاسه وهواه ويصدر الأوامر والتعليمات بعدما مارس الحكم وراء صورة رئيس مريض مقعد وفاقد للصوت والذلكرة طوال 5 سنوات.. ومن دي قبل.. والله لضحك على الدقون ومهزلة بين الأمم
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8
5 - الطنجاوي الاثنين 20 ماي 2019 - 16:28
كأن شيأً لم يكن !!!! كسروا لنا دماغنا الجزئريين " الشعب الجزائري كذا وكذا وكذا .....والحرية والديموقراطية ووووووو " العسكر ثم العسكر وما أدراكما العسكر
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-3
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