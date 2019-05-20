24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:38
|05:20
|12:29
|16:09
|19:29
|20:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "بستيون" تازة والتاريخ العسكري
- الخضروات والأسماك .. أبرز عناصر التغذية السليمة لكبار السن
- جامعات المغرب تتعثر في استقطاب الكفاءات لتطوير البحث العلمي
- بوردو الفرنسي يخطط لضم المدافع المغربي فضال
- المجلس الاقتصادي يُشرك المغاربة في نموذج التنمية
اشتاتو يرصد ضرورة الإصلاح بالمغرب بعد حِراكي السودان والجزائر (5.00)
المتعاقدون يؤازرون والد أستاذة ويتوعدون أمزازي بصيف ساخن (5.00)
"أطباء الغد" يصدمون الحكومة ويقررون الاستمرار في "المقاطعة" (5.00)
سلمى بونعمان .. قارئة متألقة تمتطي صهوة الإيمان بحفظ القرآن (5.00)
- هدف قاتل لبركان يفسد خطط الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية - (109)
- "أطباء الغد" يصدمون الحكومة ويقررون الاستمرار في "المقاطعة" - (72)
- اشتاتو يرصد ضرورة الإصلاح بالمغرب بعد حِراكي السودان والجزائر - (57)
- "اللهم فْبنادم ولا فالدود" .. حملة توصي بالتبرع بالأعضاء بعد الموت - (54)
- المتعاقدون يؤازرون والد أستاذة ويتوعدون أمزازي بصيف ساخن - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الجيش يتشبّث بإجراء انتخابات الرئاسة في الجزائر
قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الاثنين، إن "الانتخابات هي أفضل سبيل للخروج من الأزمة السياسية في البلاد، وتجنب الفراغ الدستوري".
وتنحى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي قضى نحو 20 عاما في السلطة، والاحتجاجات مستمرة للمطالبة بإصلاحات سياسية وعزل جميع المسؤولين المنتمين إلى "الحرس القديم".
كما حث صالح في تصريحات بثها التلفزيون، اليوم الاثنين، على الإسراع في "تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات"، دون أن يذكر تاريخا لإجراء التصويت.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية يوم الرابع من يوليوز المقبل، لكن مصدرا قال يوم الجمعة الماضي إنها قد تؤجل.
واهتزت الجزائر تحت وقع الاحتجاجات، التي كان أغلب المشاركين فيها من الشباب، وطالب المتظاهرون بإنهاء هيمنة النخبة الحاكمة التي تدير شؤون البلاد منذ استقلالها عن فرنسا في 1962.
ويقول محللون إن الجيش تساوره المخاوف من أن تستمر الأزمة في وقت تتدهور فيه الأوضاع الأمنية في ليبيا، التي تتقاتل فيها جماعات متناحرة للسيطرة على العاصمة طرابلس.
وتجمع محتجون يوم الجمعة الماضي، أيضا، للمطالبة باستقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه بوتفليقة قبل أيام من تنحيه.