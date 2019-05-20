إندونيسيا تعدم فرنسيا لإدانته بتهريب المخدرات

هسبريس - د.ب.أ

قضت محكمة بجزيرة لومبوك الإندونيسية اليوم الاثنين بإعدام مواطن فرنسي لإدانته بتهريب المخدرات، وفقا لما قاله محامي المتهم.

وكان قد جرى إلقاء القبض على فيلكس دورفين (35 عاما) في مطار لومبوك في شتنبر الماضي وبحوزته مجموعة متنوعة من المخدرات تزن ثلاثة كيلوغرامات.

وهرب دورفين من الاحتجاز في يناير الماضي، وجرى إلقاء القبض عليه مجددا بعد 11 يوما.

وقال ديني نور اندرا، محامي دورفين: "إنه حكم صادم لأن الادعاء طالب بتوقيع عقوبة السجن لمدة 20 عاما فقط".

وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية بإن باريس تشعر بالقلق إزاء الحكم. وأضافت الوزارة أن فرنسا تعارض عقوبة الإعدام تحت أي ظرف.

يشار إلى أن إندونيسيا تفرض عقوبات صارمة بحق المدانين في جرائم المخدرات، حيث تقول الحكومة إن توقيع عقوبة الإعدام ضروري للحد من تعاطي المخدرات وتجارتها.

وأعدمت إندونيسيا 18 شخصا، معظمهم من مهربي المخدرات، منذ أن تولى الرئيس جوكو ويدودو السلطة عام 2014.