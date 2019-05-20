24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3805:2012:2916:0919:2920:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد 5 سنوات .. ما تقييمكم لأداء فوزي لقجع على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. اشتاتو يرصد ضرورة الإصلاح بالمغرب بعد حِراكي السودان والجزائر (5.00)

  2. عصير المزاح -14-: تصحيح أوراق تلاميذ مدرسة "المطيع بن الخواف" (5.00)

  3. تحدي لباس مغربيات للحايك والنقاب يثير جدل إعجابٍ واستغراب (5.00)

  4. إندونيسيا تعدم فرنسيا لإدانته بتهريب المخدرات (5.00)

  5. سلمى بونعمان .. قارئة متألقة تمتطي صهوة الإيمان بحفظ القرآن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل وحماس تتوصلان لوقف إطلاق النار 6 أشهر

إسرائيل وحماس تتوصلان لوقف إطلاق النار 6 أشهر

إسرائيل وحماس تتوصلان لوقف إطلاق النار 6 أشهر
هسبريس - د .ب .أ
الاثنين 20 ماي 2019 - 20:40

ذكرت القناة الثانية عشر التليفزيونية الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين، أن إسرائيل وحماس وافقتا على تفاهم لوقف إطلاق النار لمدة 6 أشهر يتم تطبيقه على الفور.

وقالت القناة إن حماس وافقت على إنهاء الاشتباكات مع قوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من السياج الأمني في غزة وعلى مسافة 300 متر منها.

وذكر التقرير الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" أن حماس وافقت على إنهاء الغارات الليلية الهادفة التي تستهدف وحدات الجيش الإسرائيلي المتمركزة على طول الحدود ووقف تسيير قوارب حماس بالقرب من شاطئ غزة، والتي يطلق عليه الفلسطينيون المسير البحري.

وقال التقرير إن إسرائيل بدورها وافقت على توسيع منطقة صيد الأسماك في غزة إلى 15 ميلاً بحرياً وضمان نقل الأدوية وغيرها من أشكال المساعدات المدنية لسكان غزة.

وستبدأ إسرائيل عملية تفاوض مع حماس للتعامل مع الطاقة الكهربائية والصحة والأموال والمعابر الحدودية.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم إسرائيل بترويج برامج الأمم المتحدة التي تهدف إلى توظيف الفلسطينيين الذين يقيمون في قطاع غزة.

يشار إلى أن إسرائيل وفصائل فلسطينية تبادلت القصف في وقت سابق من الشهر الجاري ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.