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كُتّاب وآراء
إسرائيل وحماس تتوصلان لوقف إطلاق النار 6 أشهر
ذكرت القناة الثانية عشر التليفزيونية الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين، أن إسرائيل وحماس وافقتا على تفاهم لوقف إطلاق النار لمدة 6 أشهر يتم تطبيقه على الفور.
وقالت القناة إن حماس وافقت على إنهاء الاشتباكات مع قوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من السياج الأمني في غزة وعلى مسافة 300 متر منها.
وذكر التقرير الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" أن حماس وافقت على إنهاء الغارات الليلية الهادفة التي تستهدف وحدات الجيش الإسرائيلي المتمركزة على طول الحدود ووقف تسيير قوارب حماس بالقرب من شاطئ غزة، والتي يطلق عليه الفلسطينيون المسير البحري.
وقال التقرير إن إسرائيل بدورها وافقت على توسيع منطقة صيد الأسماك في غزة إلى 15 ميلاً بحرياً وضمان نقل الأدوية وغيرها من أشكال المساعدات المدنية لسكان غزة.
وستبدأ إسرائيل عملية تفاوض مع حماس للتعامل مع الطاقة الكهربائية والصحة والأموال والمعابر الحدودية.
بالإضافة إلى ذلك، ستقوم إسرائيل بترويج برامج الأمم المتحدة التي تهدف إلى توظيف الفلسطينيين الذين يقيمون في قطاع غزة.
يشار إلى أن إسرائيل وفصائل فلسطينية تبادلت القصف في وقت سابق من الشهر الجاري ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.