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كُتّاب وآراء
الغنوشي يرفض الاعتراض على عودة بن علي
قال زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، اليوم الاثنين، إنه ليس ضد عودة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي إلى تونس.
وأفاد الغنوشي في حوار أدلى به لقناة "فرانس 24" اليوم بإن الدستور يتعارض مع تهجير أو تغريب المواطنين.
وأضاف المعارض السابق لبن علي رئيس الحركة التي كانت محظورة تحت حكمه "أنا مع عودة كل التونسيين. الدستور يفرض ذلك ولست أنا".
وتابع الغنوشي قائلا "القانون التونسي لم يحكم على بن بالتهجير لقد حكم عليه أحكام أخرى قد تبلغ ألف سنة سجن ولذلك إذا عاد سيطبق عليه القانون مثل أي مواطن".
يأتي تصريح الغنوشي بعد أيام قليلة من نشر رسالة نسبت إلى الرئيس الأسبق بوسائل الإعلام التونسية، تعهد من خلالها بالعودة إلى تونس ونافيا أنباء عن تدهور وضعه الصحي في المملكة السعودية التي لجأ إليها مع عائلته منذ الإطاحة بحكمه في انتفاضة 2011.
ويواجه بن علي (83 عاما) عدة قضايا أمام المحاكم العسكرية والمدنية في تونس بتهم ترتبط بالقمع والتعذيب لمعارضين سياسيين وفساد مالي كما صدرت ضده أحكام مشددة تصل إلى الإعدام.