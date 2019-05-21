24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3705:1912:2916:0919:3020:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد 5 سنوات .. ما تقييمكم لأداء فوزي لقجع على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. اشتاتو يرصد ضرورة الإصلاح بالمغرب بعد حِراكي السودان والجزائر (5.00)

  2. عصير المزاح -14-: تصحيح أوراق تلاميذ مدرسة "المطيع بن الخواف" (5.00)

  3. تحدي لباس مغربيات للحايك والنقاب يثير جدل إعجابٍ واستغراب (5.00)

  4. إندونيسيا تعدم فرنسيا لإدانته بتهريب المخدرات (4.00)

  5. عمرو خالد: هكذا يُحصن ذكر "الله الحفيظ" الحياة والأنفس والأولاد (1.23)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الغنوشي يرفض الاعتراض على عودة بن علي

الغنوشي يرفض الاعتراض على عودة بن علي

الغنوشي يرفض الاعتراض على عودة بن علي
هسبريس – د.ب.أ
الاثنين 20 ماي 2019 - 23:33

قال زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، اليوم الاثنين، إنه ليس ضد عودة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي إلى تونس.

وأفاد الغنوشي في حوار أدلى به لقناة "فرانس 24" اليوم بإن الدستور يتعارض مع تهجير أو تغريب المواطنين.

وأضاف المعارض السابق لبن علي رئيس الحركة التي كانت محظورة تحت حكمه "أنا مع عودة كل التونسيين. الدستور يفرض ذلك ولست أنا".

وتابع الغنوشي قائلا "القانون التونسي لم يحكم على بن بالتهجير لقد حكم عليه أحكام أخرى قد تبلغ ألف سنة سجن ولذلك إذا عاد سيطبق عليه القانون مثل أي مواطن".

يأتي تصريح الغنوشي بعد أيام قليلة من نشر رسالة نسبت إلى الرئيس الأسبق بوسائل الإعلام التونسية، تعهد من خلالها بالعودة إلى تونس ونافيا أنباء عن تدهور وضعه الصحي في المملكة السعودية التي لجأ إليها مع عائلته منذ الإطاحة بحكمه في انتفاضة 2011.

ويواجه بن علي (83 عاما) عدة قضايا أمام المحاكم العسكرية والمدنية في تونس بتهم ترتبط بالقمع والتعذيب لمعارضين سياسيين وفساد مالي كما صدرت ضده أحكام مشددة تصل إلى الإعدام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.