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الرئيسية | خارج الحدود | "حماس" تنفى التوصل إلى هدنة مع إسرائيل بغزة

"حماس" تنفى التوصل إلى هدنة مع إسرائيل بغزة

"حماس" تنفى التوصل إلى هدنة مع إسرائيل بغزة
هسبريس - متابعة
الاثنين 20 ماي 2019 - 23:35

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، التوصل لاتفاق تهدئة جديد مع إسرائيل في قطاع غزة لمدة ستة أشهر.

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم لقناة "الأقصى" التي تبث من غزة إنه "لا صحة لما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية حول تهدئة لمدة ستة أشهر".

وأضاف برهوم "نؤكد على أن وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي كان مقابل التزام الاحتلال بتنفيذ كافة التفاهمات".

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