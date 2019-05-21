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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش والكنيست الإسرائيليان يقبلان ارتباط المثليين

الجيش والكنيست الإسرائيليان يقبلان ارتباط المثليين

الجيش والكنيست الإسرائيليان يقبلان ارتباط المثليين
هسبريس - إفي
الثلاثاء 21 ماي 2019 - 12:45

اتخذ الجيش الإسرائيلي والبرلمان العبري "الكنيست" قرار الاعتراف بأسر المثليين رغم عدم الاعتراف بالزواج المدني، على الرغم من الإقرار بالارتباط المدني الذي تم بالخارج، وأيضا بين الناس من نفس الجنس.

ولقد انعكس قرار الجيش الإسرائيلي في نماذج التجنيد، التي لن تطلب اسم الأب والأم بعد الآن، ولكنها ستتطلب بيانات "الجد الأكبر 1" و"الجد الأكبر 2"، حسب ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأعلن الكنيست، بعد انضمام النواب الجدد إليه هذا الأسبوع، أنه سيمنح نفس الاعتراف لأسر النواب مثليي الجنس، وهو ما يطال 5 برلمانيين مثليين من أصل 120، وهو رقم قياسي حتى الآن، وفقا لما ذكرته صحيفة "Ynet" الرقمية العبرية.

ويؤثر هذا التغيير على نموذج طُلب فيه من النواب الإبلاغ عما إذا كان لديهم شريك فعلي، في إشارة إلى وحدة عائلية مكونة من زوج وزوجة؛ الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل البرلماني المعارض من تحالف "أزرق-أبيض" إيتان جينزبرج، نظرا لأنه "متزوج من رجل".

وفقا للتعليمات الجديدة التي قدمها المدير العام للكنيست، ألبرت ساجاروفيج، سيتم تسجيل جميع أزواج النواب، بغض النظر عن ميولهم الجنسية، وسيتمتعوا بإمكانية الدخول الدائم إلى المجلس وستتم دعوتهم لحضور الاحتفالات والمناسبات الرسمية، ويجوز لهم قيادة المركبات المخصصة للبرلمانيين.

جدير بالذكر أن إسرائيل لا تعترف بالزواج غير الديني، لكن السلطات تعترف بالارتباط المدني الذي تم خارج الأراضي المحتلة، بما في ذلك المثليين جنسيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - متابع للأوروفزيون الثلاثاء 21 ماي 2019 - 13:01
ههههه , لقد إنتصر اللوبي المثلي العالمي على اللوبي الصهيوني العالمي , على ما يبدو إسرائيل تعاني من العزلة خاصة بعد فشل مهرجان أوروفزيون 2019 الذي نظم في تل أبيب وصرفت عليه 32 مليون اورو فقط للقاعة التي جلبت بكاملها من الخارج على شكل قطع تم تركيبها في تل أبيب , زد على ذلك المصاريف الأخرى , لكن ممثلوا إسلاندا ممن يناصرون القضية المثلية , ويناهضون الليبرالية المتوحشية التي يستغلها الصهاينة لأجل إغراق الدول في المديونية ومن ثم السيطرة عليها قاموا بالتضامن مع الفلسطينين وننددوا علانية بالإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مباشرة عند يث السهرة النهائية التي تابعها 200 مليون مشاهد عبر كل بقاع العالم , وهذا كله أدى إلى صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة وما هي إلا النازية المقنعة التي تخيف الجالية اليهودية المقيمة في أوروبا وبالخصوص في ألمانيا .
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5
2 - منطق القول الثلاثاء 21 ماي 2019 - 13:03
هناك جملة في كتابهم المقدس في رؤيا يوحنا تقول : "أمّا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَنتَمُونَ إلَى مَجْمَعِ الشَّيطانِ، وَيَدَّعُونَ أنَّهُمْ يَهُودٌ، مَعَ أنَّهُمْ لَيسُوا كَذَلِكَ، بَلْ هُمْ كاذِبُونَ، فَسَأجعَلُهُمْ يَنحَنُونَ أمامَكَ، وَأُعَرِّفُهُمْ بِأنِّي أحبَبتُكَ أنتَ."

العديد من المسيحيين يومنون أن هذه الجملة حول ما يسمى اسرائيل اليوم
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3 - صابر الثلاثاء 21 ماي 2019 - 13:03
اللهم اجعل كيدها في نحرها . اسراءيل المتشددة تقر بالمثلين لانها تريد ان تسود الفاحشة .
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9
4 - رضوان الداودي الثلاثاء 21 ماي 2019 - 13:04
ان قرية سدوم هناك التي كان يسكنها قوم لوط وهذا الاعتراف يبرهن على نهاية هذا الكيان الغاصب
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6
5 - عروبي الثلاثاء 21 ماي 2019 - 13:06
الدين اليهودي يحرم اللواط و قصة لوط مذكورة عندهم في الثوراة إذن نستنتج أن العالم تحكمه الماسونية حزب الشيطان الساعة إقتربت الله يلطف بينا
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3
6 - مسلم امازيغي الثلاثاء 21 ماي 2019 - 13:43
اللهم اجعل هذه المسالة بداية نهايتهم هم ومن ساندهم من اذنابهم العرب والغربييين واجعل كيدهم في نحورهم انهم طغوا طغيان فرعون وقومه في الارض.
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7 - salma الثلاثاء 21 ماي 2019 - 13:43
علاش مشيتوا حتى الإسرائيل هو في المغرب قابلين على المثليين.في البيران في وسط المدن الكبرى في جامع الفنا في الإدارات في وسط العفاني عفوا فني حدث عن المثلية ولا حرج .ادن كتقلونا دابا اسرائيل هي القدوة شكرا.
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