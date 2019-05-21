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الرئيسية | خارج الحدود | الأمن المصري يقتل "16 متشددا" في شمال سيناء

الأمن المصري يقتل "16 متشددا" في شمال سيناء

الأمن المصري يقتل "16 متشددا" في شمال سيناء
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 21 ماي 2019 - 17:51

قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم الثلاثاء إن قوات الأمن قتلت 16 شخصا يشتبه بأنهم متشددون في محافظة شمال سيناء، وعثرت معهم على أسلحة ومتفجرات.

وقال البيان إن المشتبه بهم كانوا يخططون "لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية واستهداف الشخصيات الهامة بمناطق مختلفة بالعريش" وهي عاصمة المحافظة.

وقالت الوزارة إن المشتبه بهم قُتلوا في "مواجهات مسلحة"، لكن لم تخض في تفاصيل حول هويتهم وما إذا كانت وقعت خسائر في صفوف قوات الأمن. ولم يذكر البيان متى وقعت الاشتباكات.

وتقاتل مصر منذ فترة طويلة متشددين إسلاميين يشنون هجمات أسفرت عن مقتل المئات من قوات الجيش والشرطة والمدنيين في شمال شبه جزيرة سيناء.

وتتهم منظمات حقوق الإنسان مصر بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء ومحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية كجزء في إطار حملة قمع.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هناك حاجة لإجراءات أمنية قوية لتحقيق الاستقرار في مصر بعد الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011.

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