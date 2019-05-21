أمريكا تخفف القيود مؤقتا على شركة هواوي الصينية

هسبريس - رويترز

خففت الولايات المتحدة بشكل مؤقت بعض القيود التجارية التي فرضتها الأسبوع الماضي على شركة هواوي الصينية.

وجاء تخفيف القيود كخطوة تسعى للحد من الأضرار التي يتعرض لها عملاء الشركة لكن هواوي قالت اليوم الثلاثاء (21 ماي) إن قرار الحكومة الأمريكية بتخفيف القيود التجارية مؤقتا ليس له تأثير كبير لأن الشركة اتخذت احتياطاتها.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد حظرت على هواوي الأسبوع الماضي شراء سلع أمريكية في تصعيد للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وقالت الوزارة إن هواوي متورطة في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي للولايات المتحدة.

وأمس الاثنين (20 ماي) منحت وزارة التجارة الأمريكية هواوي ترخيصا بشراء سلع أمريكية حتى 19 غشت للسماح باستمرار عمل الشبكات القائمة وتحديث البرامج الموجودة على أجهزة هواوي.

ويستهدف هذا الترخيص منح شركات الاتصالات التي تعتمد على معدات هواوي الوقت لاتخاذ ترتيبات أخرى.

ولا يزال محظورا على الشركة شراء قطع غيار ومكونات أمريكية لتصنيع منتجات جديدة بدون الحصول على موافقات على الترخيص من المرجح رفضها.

وقال خبراء إن من الصعب على هواوي الاستغناء عن المساعدة الأمريكية وإن التكنولوجيا التي تشتريها الشركة من الشركات الأمريكية يصعب إيجاد بديل لها.