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الرئيسية | خارج الحدود | ماي تدعو النواب إلى الموافقة على اتفاق بريكست

ماي تدعو النواب إلى الموافقة على اتفاق بريكست

ماي تدعو النواب إلى الموافقة على اتفاق بريكست
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 21 ماي 2019 - 18:40

قالت اليوم الثلاثاء رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها ستمنح نواب مجلس العموم "فرصة أخيرة" للموافقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتعهدت ماي بتقديم مجموعة من التنازلات للمشرعين الرافضين لخطتها للخروج من الاتحاد داخل حزبها حزب المحافظين وأحزاب المعارضة إذا أيدوا الاتفاق، بما في ذلك تصويت برلماني حول ما إذا كان يتعين على بريطانيا إجراء استفتاء ثان بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وحذرت من أن المشرعين الذين يعارضون اتفاقها المتوقع أن تقدمه للبرلمان في بداية الشهر المقبل سيكونون "مشاركين فى عملية تصويت على وقف الخروج من الاتحاد الأوروبي" ولا ينفذون نتيجة استفتاء عام 2016 .

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