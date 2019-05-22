24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3605:1912:2916:0919:3121:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المعاناة تلازم عائلات في مشروع سكني ببوسكورة (5.00)

  2. المحكمة تؤجل ملف مغتصبي "خديجة" .. وأوشام الضحية جديدة (5.00)

  3. رصيف الصحافة: شركة "الطرق السيارة" تشكو فداحة الخسائر المالية (5.00)

  4. الفقيه بن صالح تحتضن أولمبياد الذكاء المعلوماتي (5.00)

  5. رئيس جماعة الرباط: ختم دورة ماي إجراء قانوني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الوكالة الدولية للطاقة: 11% من البشر بلا كهرباء

الوكالة الدولية للطاقة: 11% من البشر بلا كهرباء

الوكالة الدولية للطاقة: 11% من البشر بلا كهرباء
هسبريس - إفي
الأربعاء 22 ماي 2019 - 14:40

مازال 11% من سكان العالم، لا سيما في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، يعيشون دون كهرباء ورغم التقدم الذي أحرز في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالديناميكية الحالية، وسيظل عددهم 560 مليون نسمة بحلول عام 2030.

جاء هذا في تقرير مشترك للوكالة الدولية للطاقة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة والبنك الدولي ومنظمة الصحة الدولية واللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، نشر اليوم الأربعاء.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة، في بيان، أن عدد الأشخاص المحرومين من إمدادات الكهرباء انخفض من مليار و200 مليون نسمة في 2010 إلى مليار نسمة في 2016 ، وسيصل إلى 840 مليون العام التالي، مع تقدم هام بشكل خاص في دول مثل الهند وبنغلاديش وكينيا وميانمار.

ودون أفعال مستدامة لن يكون بالإمكان خفض هذا العدد إلى صفر في 2030، علما بأن ذلك كان أحد أهداف التنمية المستدامة المحددة في إطار الأمم المتحدة. عند حلول 2030 سيبلغ عددهم 650 مليون شخص، وتسعة من كل عشرة سيكونون في إفريقيا جنوب الصجراء.

وبالفعل؛ التحدي الأكبر سيكون في هذه المنطقة حيث كان 573 مليون شخص يفتقرون للطاقة الكهربائية، في 2017، وهو آخر عام توجد له بيانات متاحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.