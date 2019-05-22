الوكالة الدولية للطاقة: 11% من البشر بلا كهرباء

هسبريس - إفي

مازال 11% من سكان العالم، لا سيما في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، يعيشون دون كهرباء ورغم التقدم الذي أحرز في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالديناميكية الحالية، وسيظل عددهم 560 مليون نسمة بحلول عام 2030.

جاء هذا في تقرير مشترك للوكالة الدولية للطاقة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة والبنك الدولي ومنظمة الصحة الدولية واللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، نشر اليوم الأربعاء.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة، في بيان، أن عدد الأشخاص المحرومين من إمدادات الكهرباء انخفض من مليار و200 مليون نسمة في 2010 إلى مليار نسمة في 2016 ، وسيصل إلى 840 مليون العام التالي، مع تقدم هام بشكل خاص في دول مثل الهند وبنغلاديش وكينيا وميانمار.

ودون أفعال مستدامة لن يكون بالإمكان خفض هذا العدد إلى صفر في 2030، علما بأن ذلك كان أحد أهداف التنمية المستدامة المحددة في إطار الأمم المتحدة. عند حلول 2030 سيبلغ عددهم 650 مليون شخص، وتسعة من كل عشرة سيكونون في إفريقيا جنوب الصجراء.

وبالفعل؛ التحدي الأكبر سيكون في هذه المنطقة حيث كان 573 مليون شخص يفتقرون للطاقة الكهربائية، في 2017، وهو آخر عام توجد له بيانات متاحة.