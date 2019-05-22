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الرئيسية | خارج الحدود | "يوروبول" تفكك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات

"يوروبول" تفكك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات

"يوروبول" تفكك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 22 ماي 2019 - 12:50

أطلقت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) حملة منسقة ضد شبكة إجرامية ذكرت تقارير أنها تمكنت من جمع 680 مليون يورو عن طريق تهريب المخدرات والسجائر.

وأعلنت الوكالة، اليوم الأربعاء في لاهاي، أن العملية الأمنية، التي جرت في ليتوانيا وبولندا وبريطانيا وإسبانيا، أسفرت عن توقيف 22 شخصا، ومصادرة ثمانية ملايين يورو وقطع من الألماس والسبائك الذهبية والسيارات الفاخرة.

وتشير الأنباء إلى أن العصابة كانت تهرب المخدرات والسجائر إلى بريطانيا، وتقوم بغسل أموالها في بولندا ثم تستثمرها في عقارات في إسبانيا وغيرها من الدول. وتم توقيف زعيم العصابة الليتواني، صاحب الـ48 عاما، في المملكة الإيبيرية.

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