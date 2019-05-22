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كُتّاب وآراء
قتلى وجرحى أفغان في استهداف شاحنة لطالبان
قتل ثمانية أشخاص، بينهم مدنيان وشرطيان، وأصيب عشرة آخرون جراء تفجير مركبة مفخخة لطالبان بولاية غزني، اليوم الأربعاء، شرق أفغانستان.
وقال المتحدث باسم حاكم الولاية، عارف نوري، بأن "مركبة لطالبان، محملة بمتفجرات، فجرتها قوات الأمن في مدينة غزني، بعدما جرت محاولة إدخالها إلى وسط المدينة".
وقتل مدنيان وشرطيان جراء الانفجار، الذي أسفر أيضا عن إصابة عشرة أشخاص، وفقا لنوري الذي أشار إلى ان عدد الضحايا قد يرتفع خلال الساعات المقبلة.
وكان داخل المركبة أربعة من أفراد طالبان لقوا مصرعهم، جراء التفجير، حسب ما ذكر مركز التنسيق الإعلامي التابع للرئاسة على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".
نوري أوضح أن قوات الامن حاولت وقف المركبة عند مدخل المدينة، ولكن المهاجمين تجاهلوا تحذيرات الأمن ومضوا في طريقهم، ما دفع قوات الامن للمهاجمة في نقطة تفتيش ثانية.