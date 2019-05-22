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الرئيسية | خارج الحدود | الرئاسة الفرنسية: حفتر يستبعد وقف "إطلاق النار"

الرئاسة الفرنسية: حفتر يستبعد وقف "إطلاق النار"

الرئاسة الفرنسية: حفتر يستبعد وقف "إطلاق النار"
هسبريس - رويترز
الأربعاء 22 ماي 2019 - 16:51

قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إن قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر أبلغ الرئيس إيمانويل ماكرون أن الظروف غير مواتية لوقف إطلاق النار ولكنه سيكون مستعدا للحديث إذا ما توفرت هذه الظروف.

وأفاد المسؤول بأن حفتر، الذي التقى بماكرون في باريس اليوم الأربعاء، قال أيضا إنه لا هو ولا قواته يستفيدون ماليا من مبيعات النفط في شرق البلاد.

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