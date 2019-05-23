24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:35
|05:18
|12:29
|16:09
|19:32
|21:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إعلام الجزائر يتجاهل غضبَ "الجماهير" وينقل "تقاليد" البوليساريو
- هل انتهت وظيفة المقاومة ومسيرات العودة؟
- سيرة "والآن أتحدث" -17- مواصلة الكفاح ومرحلة عباس لمساعدي
- ذكريات "المْعلمْ الساخر" العربي زيان .. أكباش ملونة وجلابيب شتوية
- عصير المزاح -16-: مرض "بواسير المخ" .. و"سبيطار البقاء لله"
مرجعيات الفلسفة الغربية -17- .. سخرية فولتير ومواجهة الكنيسة (5.00)
فعاليات تتهم قرار" النواب" بشأن أمازيغية الأوراق المالية بالعنصرية (5.00)
شبكة نصب تسلب ممتلكات عشرات الضحايا بشيكات "الحبر السري" (5.00)
- غضب أمازيغي يرافق قرار إلغاء إصدار أوراق مالية بحرف "تيفيناغ" - (82)
- إعلام الجزائر يتجاهل غضبَ "الجماهير" وينقل "تقاليد" البوليساريو - (65)
- "قبلة ساخنة" بين ممثلتين مغربيّتين تثير الانتباه في "مهرجان كان" - (64)
- فعاليات تتهم قرار" النواب" بشأن أمازيغية الأوراق المالية بالعنصرية - (59)
- قائد جيش الجزائر ينفي "طمع الرئاسة" واستنساخ النموذج المصري - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تعنيف جسدي يجلب الانتقادات إلى شرطة بروكسيل
أظهر مقطع فيديو نشره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حالة تعنيف جسدي تعرّض لها أحد الأشخاص على يد عنصر شرطة بمنطقة مولنبيك بمدينة بروكسيل البلجيكية.
وأظهر الفيديو، الذي مدته حوالي دقيقة، أحد رجال الشرطة وهو يطلب الدعم بعد أن شلّ حركة أحد الأشخاص، قبل أن يلتحق به أحد زملائه وينزل من سيارته ويتجه مباشرة إلى الشخص الموقوف ويبدأ بركله بكل قوة مباشرة في رأسه.
إثر ذلك، التحق عنصران أمنيان آخران، وقام أحدهما بنزع حذاء المتّهم الذي لم يبدُ عليه أي أثر للمقاومة.
انتقادات عديدة وجهت إلى شرطة المنطقة سالفة الذكر إثر انتشار الفيديو، تمّ على إثرها توقيف الشرطي المعتدي عن عمله وإخضاعه للتحقيق، وفق ما أوردته مصادر إعلامية بلجيكية مساء الأربعاء.
يذكر أن الحادثة وقعت، في حدود الساعة الرابعة صباحا من يوم الثلاثاء، بمنطقة مولنبيك التي تعرف وجودا كبير للجالية المغربية، حيث حاول ثلاثة أشخاص السطو على أحد المطاعم، كان من بينهم الشخص المعتدى عليه.