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الرئيسية | خارج الحدود | تعنيف جسدي يجلب الانتقادات إلى شرطة بروكسيل

تعنيف جسدي يجلب الانتقادات إلى شرطة بروكسيل

تعنيف جسدي يجلب الانتقادات إلى شرطة بروكسيل
هسبريس من الرباط
الخميس 23 ماي 2019 - 11:25

أظهر مقطع فيديو نشره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حالة تعنيف جسدي تعرّض لها أحد الأشخاص على يد عنصر شرطة بمنطقة مولنبيك بمدينة بروكسيل البلجيكية.

وأظهر الفيديو، الذي مدته حوالي دقيقة، أحد رجال الشرطة وهو يطلب الدعم بعد أن شلّ حركة أحد الأشخاص، قبل أن يلتحق به أحد زملائه وينزل من سيارته ويتجه مباشرة إلى الشخص الموقوف ويبدأ بركله بكل قوة مباشرة في رأسه.

إثر ذلك، التحق عنصران أمنيان آخران، وقام أحدهما بنزع حذاء المتّهم الذي لم يبدُ عليه أي أثر للمقاومة.

انتقادات عديدة وجهت إلى شرطة المنطقة سالفة الذكر إثر انتشار الفيديو، تمّ على إثرها توقيف الشرطي المعتدي عن عمله وإخضاعه للتحقيق، وفق ما أوردته مصادر إعلامية بلجيكية مساء الأربعاء.

يذكر أن الحادثة وقعت، في حدود الساعة الرابعة صباحا من يوم الثلاثاء، بمنطقة مولنبيك التي تعرف وجودا كبير للجالية المغربية، حيث حاول ثلاثة أشخاص السطو على أحد المطاعم، كان من بينهم الشخص المعتدى عليه.

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