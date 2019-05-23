الصين تحتج رسميا لدى أمريكا بخصوص "هواوي"

هسبريس - رويترز

قالت الصين اليوم الخميس إنها قدمت احتجاجات رسمية لدى الولايات المتحدة بعد أن منعت الأخيرة شركة صناعة معدات الاتصالات الصينية هواوي من شراء السلع الأمريكية، في تصعيد كبير للحرب التجارية بين البلدين.

وقال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية خلال إيجاز صحفي أسبوعي إن الصين ستأخذ خطوات لمساعدة شركاتها على تحسين قدرتها على التأقلم مع المخاطر.

وأضاف أن الصين تأمل أن تسلك الولايات المتحدة مسلكا عقلانيا وتصحح إجراءاتها الخطرة.