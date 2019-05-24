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كُتّاب وآراء
الصين تندد بـ"أكاذيب" أمريكا حول تعاون "هواوي"
نددت الصين، اليوم الجمعة، بـ "أكاذيب" الولايات المتحدة في شأن شركة "هواوي"، وذلك غداة تصريحات لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اتهم فيها العملاق الصيني للاتصالات بالتعاون مع بكين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ ردا على سؤال عن تصريحات بومبيو "منذ وقت غير قصير، روج بعض المسؤولين السياسيين في الولايات المتحدة مرارا لشائعات تتعلق بـ "هواوي"، لكنهم لم يتمكنوا يوما من تقديم أدلة".
وفي وقت سابق أبدى بومبيو أملاً في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، متهماً في الوقت نفسه "هواوي" بالكذب حول علاقاتها مع الحكومة الصينية.
واتهم بومبيو في مقابلة مع قناة "سي ان بي سي" الأميركية، "المدير التنفيذي لهواوي بعدم قول الحقيقة للشعب الأميركي وللعالم" حين ينفي وجود روابط بين شركته والحكومة الصينية، مشيراً إلى قانون صيني يجبر شركات البلاد على التعاون مع السلطات، بحسب قوله.