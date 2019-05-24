سقوط 7 جرحى في انفجار بمدينة ليون الفرنسية

هسبريس من الرباط

أعلنت مصادر فرنسية متطابقة، قبل قليل، سقوط سبعة جرحى في انفجار وسط شارع للمشاة في ليون شرق فرنسا.

من جهتها ذكرت وكالة "فرانس بريس" أن النيابة ترجح فرضية الطرد المفخخ في الحادث ذاته.