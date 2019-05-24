الرئيس الفرنسي: "هجوم ليون" لم يسفر عن قتلى

هسبريس - رويترز

قال مسؤولون فرنسيون إن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا في هجوم بعبوة يشتبه أنها طرد ملغوم بمدينة ليون بوسط فرنسا اليوم الجمعة.

وقع الانفجار في نحو الساعة 5.30 مساء اليوم بالتوقيت المحلي في منطقة مخصصة للمشاة بأحد شوارع المدينة.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانفجار بأنه "هجوم" لم يسفر عن سقوط قتلى.

وذكرت قناة تلفزيون "بي.إف.إم" أن عدد المصابين عشرة بينهم طفل.