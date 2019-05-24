24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3405:1712:2916:0919:3221:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "التجمع الدستوري" يدعم إصدار النقود بالأمازيغية (5.00)

  2. المصالح الأمنية تُجفف أحياء الدار البيضاء من ترويج "القرقوبي" (5.00)

  3. سرحان يفتح "علبة خلود الإنسان".. عبقرية السوق وحُب الامتلاك (5.00)

  4. عصير المزاح -18 -: لماذا تغشّون؟ .. هذا ما وجدنا عليه آباءنا (5.00)

  5. بوصوف يستحضر مسار شخصيات مغربية تاريخية .. الشريف الإدريسي‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الأمن الفرنسي يبحث عن متورط في "تفجير ليون"

الأمن الفرنسي يبحث عن متورط في "تفجير ليون"

الأمن الفرنسي يبحث عن متورط في "تفجير ليون"
هسبريس - إفي
الجمعة 24 ماي 2019 - 18:55

قال مسؤولون فرنسيون إن الشرطة تبحث عن شخص مشتبه به في تفجير حقيبة ملغومة بمدينة ليون في وسط البلاد اليوم الجمعة مما أسفر عن إصابة 13 شخصا.

وأفادت مصادر بالشرطة ورئيس بلدية المدينة دينيس بروكلييه بإن المشتبه به ظهر في تسجيل كاميرا مراقبة وهو يترك حقيبة أمام مخبز قبل وقت قصير من وقوع الانفجار نحو الساعة 5:30 مساء.

وكان مسؤولون بوزارة الداخلية قالوا في بادئ الأمر إن ثمانية أشخاص أصيبوا لكن مصادر بالشرطة قالت في وقت لاحق إن المصابين 13 دون إصابات خطيرة.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان قد بدأ للتو في إلقاء كلمة على الهواء مع ورود أنباء الانفجار، الحادث بأنه "هجوم" لم يسفر عن سقوط قتلى.

وفتح مدعي باريس لمكافحة الإرهاب تحقيقا في الحادث، بينما تتعامل الشرطة مع الانفجار باعتباره شروعا في القتل.

وأفادت مصادر بالشرطة لرويترز بإن المشتبه به الذي كان يغطي نصف وجهه ظهر وهو يقود دراجة لدى وصوله إلى مسرح الهجوم قبل أن يترك حقيبة أمام المخبز حيث أدى الانفجار إلى تطاير الشظايا والمسامير على المارة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مغربي قح الجمعة 24 ماي 2019 - 19:26
من هنا شوية غادي يعطيوهم من المغرب عنوان المتورط في التفجير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - moha tout court الجمعة 24 ماي 2019 - 19:31
يبدو أن العملية في صالح اليمين المتطرف.. خاصة أنها تصادف انتخابات البرلمان الأوروبي الذي يطمح حزب "لوبين" والأحزاب اليمينية الأوروبية الأخرى اكتساحه وتكوين تحالف أوروبي يميني متطرف سيطبق أخطر سياسة عنصرية ضد مهاجري دول العالم الثالث وهذا كله بمباركة ترامب وحليفه بوتين....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.