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كُتّاب وآراء
الأمن الفرنسي يبحث عن متورط في "تفجير ليون"
قال مسؤولون فرنسيون إن الشرطة تبحث عن شخص مشتبه به في تفجير حقيبة ملغومة بمدينة ليون في وسط البلاد اليوم الجمعة مما أسفر عن إصابة 13 شخصا.
وأفادت مصادر بالشرطة ورئيس بلدية المدينة دينيس بروكلييه بإن المشتبه به ظهر في تسجيل كاميرا مراقبة وهو يترك حقيبة أمام مخبز قبل وقت قصير من وقوع الانفجار نحو الساعة 5:30 مساء.
وكان مسؤولون بوزارة الداخلية قالوا في بادئ الأمر إن ثمانية أشخاص أصيبوا لكن مصادر بالشرطة قالت في وقت لاحق إن المصابين 13 دون إصابات خطيرة.
ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان قد بدأ للتو في إلقاء كلمة على الهواء مع ورود أنباء الانفجار، الحادث بأنه "هجوم" لم يسفر عن سقوط قتلى.
وفتح مدعي باريس لمكافحة الإرهاب تحقيقا في الحادث، بينما تتعامل الشرطة مع الانفجار باعتباره شروعا في القتل.
وأفادت مصادر بالشرطة لرويترز بإن المشتبه به الذي كان يغطي نصف وجهه ظهر وهو يقود دراجة لدى وصوله إلى مسرح الهجوم قبل أن يترك حقيبة أمام المخبز حيث أدى الانفجار إلى تطاير الشظايا والمسامير على المارة.