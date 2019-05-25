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كُتّاب وآراء
بوريس جونسون يترشح لرئاسة الحكومة البريطانية
أكد وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، اليوم الجمعة، من سويسرا ترشحه لقيادة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة ليحل محل تيريزا ماي التي أعلنت قبل ساعات عزمها الاستقالة في السابع من يونيو المقبل.
وقال جونسون الذي شارك الجمعة في منتدى اقتصادي في مدينة انترلكين الواقعة في منطقة جبال الألب السويسرية إنه "بالطبع" سيترشح لخلافة ماي، مؤكدا أن بريطانيا ستنسحب من الاتحاد الأوروبي.
ويعد عمدة لندن السابق المعروف بتأييده للبريكست أحد السياسيين الأوفر حظا لخلافة ماي إزاء شعبيته الكبيرة بين الناخبين.
ويبرز وزير الخارجية الحالي جريمي هانت الذي خلف جونسون في عام 2018 كمرشح آخر لخلافة ماي، وفقا للصحافة البريطانية.