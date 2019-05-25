24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:33
|05:17
|12:29
|16:09
|19:33
|21:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حديث الحرب المنتظرة يسري همسا بين الإيرانيين
- برلمانيون يفتحصون تعثر مشاريع استثمارية في جهة سوس ماسة
- التسيير التشاركي القائم على الأهداف
- ملفات "السياسة العامة" تجر العثماني إلى البرلمان
- توقعات مديرية الأرصاد لأحوال الطقس اليوم الجمعة
سرحان يفتح "علبة خلود الإنسان".. عبقرية السوق وحُب الامتلاك (5.00)
قصة سجينة مع القرآن .. عندما تفيض الزنزانة بالخشوع والإيمان (5.00)
عصير المزاح -18 -: لماذا تغشّون؟ .. هذا ما وجدنا عليه آباءنا (5.00)
بوصوف يستحضر مسار شخصيات مغربية تاريخية .. الشريف الإدريسي (5.00)
- الحكومة تُنهي دراسة "التوقيت الصيفي" لتحقيق "الاستقرار الزمني" - (257)
- الوداد يكتفي بالتعادل أمام الترجي في ذهاب نهائي "أبطال إفريقيا" - (104)
- المغاربة يتصدرون زوار المواقع الإباحية في رمضان - (78)
- أوجار: التجمّع حزب "وْلاَدْ النّاسْ".. وتيارات عدمية تنشرُ الكراهية - (74)
- تطوّع آلاف المغربيات للتجنيد الإجباري يفوق التوقعات الحكومية - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لاجئ أفغاني يترشح للانتخابات الأوروبية في اليونان
وصل يونس محمدي من أفغانستان في عام 2001 ولن يشارك بصوته فقط يوم غد الأحد للمرة الأولى بل سيعد أول لاجئ يترشح في هذا البلد للانتخابات الأوروبية عن حزب "سيريزا" الحكومي.
وقال محمدي، الذي حصل على الجنسية اليونانية منذ أربعة أشهر، لوكالة "إفي" "لا أترشح فقط لتمثيل اللاجئين. اعتقد أنه بجانب المرشحين عن الجاليتين الرومانية والمثلية، سيمكننا عرض في البرلمان الأوروبي الواقع الذي تعيشه الجماعات المهمشة التي لا يمكنها الوصول إلى مراكز اتخاذ القرارات".
وأوضح أن هدفه أن يعرف الاتحاد الأوروبي أوضاع المعيشة الحقيقية لهذه الجماعات ويأخذها في الاعتبار في قرارته.
ومع ذلك، كشف أن عدم وصول هذه الجماعات إلى مراكز اتخاذ القرارات يمثل مشكلة تؤثر على جميع المواطنين وليس فقط الأقليات.
يذكر أن والد محمد لاجئ في روسيا ووالدته لاجئة بجانب شقيقه في أستراليا وشقيقته في الولايات المتحدة.