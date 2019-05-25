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كُتّاب وآراء
السعودية تشرع في تطبيق عقوبات "الذوق العام"
بدأت السعودية اليوم السبت تطبيق لائحة الذوق العام، والتي تفرض عقوبات على من يرتكبون مخالفات متعددة يتعلق بعضها بالشكل والأسلوب في الأماكن العامة.
وتتضمن الواجبات التي ترتبها اللائحة تجاه جميع مرتادي الأماكن العامة، احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في السعودية ، وعدم جواز الظهور في الأماكن العامة بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحتوي على صور أو أشكال أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.
وتحظر اللائحة الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام أو أي من مكوناته أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم تكن مرخصة بذلك من الجهة المعنية، وأيضا عدم السماح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.
فرضت اللائحة عقوبات مرتبة على مخالفة أي من الأحكام الواردة في اللائحة، وهي غرامة مالية تصل لـ 5 آلاف ريال، بالإضافة إلى مضاعفة مقدار الغرامة حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.