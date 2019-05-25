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الرئيسية | خارج الحدود | مالطا تنقذ 216 مهاجرا سريا في البحر المتوسط

مالطا تنقذ 216 مهاجرا سريا في البحر المتوسط

مالطا تنقذ 216 مهاجرا سريا في البحر المتوسط
هسبريس - رويترز
السبت 25 ماي 2019 - 12:30

قال متحدث باسم القوات المسلحة في مالطا إن قارب دوريات تابعا للقوات انتشل أكثر من مئتي مهاجر من زورقين في البحر المتوسط وسيعود بهم للبلاد اليوم السبت.

ويعتقد أن امرأة حبلى وعددا من الأطفال من بين 216 مهاجرا جرى إنقاذهم. ولم تعرف جنسياتهم بعد.

وقال المتحدث إن قارب دورية أرسل إلى زورق يتعرض للغرق إلى الجنوب من مالطا أمس الجمعة. وبعد انتشال المهاجرين منه تم توجيهه إلى زورق ثان وهو في طريق العودة وانتشل من كانوا على متنه أيضا.

وقالت القوات المسلحة إن تحسن الأحوال الجوية أدى لزيادة عمليات الهجرة عبر البحر انطلاقا من ليبيا وتونس والجزائر على مدى اليومين الماضيين إذ وصل 12 قارب مهاجرين إلى صقلية وسردينيا ولامبيدوزا.

وقال خفر السواحل الليبي أمس الجمعة إنه أنقذ 290 مهاجرا من قوارب مطاطية قرب العاصمة طرابلس.

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