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الرئيسية | خارج الحدود | رئيس جنوب إفريقيا الجديد يتعهد بتحقيق العدالة

رئيس جنوب إفريقيا الجديد يتعهد بتحقيق العدالة

رئيس جنوب إفريقيا الجديد يتعهد بتحقيق العدالة
هسبريس - رويترز
السبت 25 ماي 2019 - 11:42

أدى رئيس جنوب أفريقيا الجديد سيريل رامابوسا اليمين القانونية اليوم السبت وتعهد بتوفير فرص عمل ومكافحة الفساد المتفشي الذي يعرقل النمو الاقتصادي.

وأدى رامابوسا اليمين أمام حشد ضم نحو 32 ألف شخص في استاد للركبي بالعاصمة بريتوريا كرابع رئيس منتخب ديمقراطيا لجنوب أفريقيا منذ انتهاء نظام الفصل العنصري

وقال رامابوسا (66 عاما) بينما أحاط به زعماء أجانب بينهم رئيس الكونغو فليكس تشيسكيدي ورئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ "اليوم تدخل بلادنا عصرا جديدا من الأمل والتجديد".

وأضاف "دعونا نبرم اتفاقا من أجل النمو والفرص الاقتصادية، من أجل أرض منتجة وفرص أكبر... اتفاق دولة كفء وقادرة وأخلاقية. دولة خالية من الفساد".

وكان رامابوسا ناشطا ضد الفصل العنصري وقاد نقابة عمالية ثم صار رجل أعمال متعدد المصالح الاقتصادية.

وكان برلمان جنوب أفريقيا قد انتخب رامابوسا رئيسا يوم الأربعاء في أولى جلساته بعد فوز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يتزعمه بأغلبية المقاعد في انتخابات أجريت في وقت سابق هذا الشهر.

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