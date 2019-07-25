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الرئيسية | خارج الحدود | العميد عرعار يقود قوات الدرك الوطني بالجزائر

العميد عرعار يقود قوات الدرك الوطني بالجزائر

العميد عرعار يقود قوات الدرك الوطني بالجزائر
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 20:41

أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأربعاء، إنهاء مهام العميد غالي بلقصير وتعيين العميد عبد الرحمان عرعار قائدا جديدا لقوات الدرك الوطني، التي تقود التحقيقات في قضايا فساد أدت إلى إيقاف مسؤولين ورجال أعمال كبار.

وأفاد بيان للرئاسة بثه التلفزيون الحكومي بأنه "وقع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مرسوما رئاسيا تم بموجبه تعيين العميد عبد الرحمان عرعار قائدا للدرك الوطني خلفا للعميد غالي بلقصير الذي أنهيت مهامه"، دون توضيح أسباب التغيير.

وجرى تعيين بلقصير قبل سنة خلفا للواء مناد نوبة، الذي يواجه تهما بالفساد مع قادة عسكريين كبار أحدهم رهن الحبس هو اللواء سعيد باي، القائد السابق للناحية العسكرية الثانية (شمال غرب).

وتقود فرقة البحث والتحري للدرك الوطني، التابع لوزارة الدفاع، التحقيقات في أكبر قضايا الفساد.

وبدأت، منذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الحركة الاحتجاجية، حملة واسعة للتحقيقات في قضايا فساد أسفرت عن سجن اثنين من رؤساء الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والعديد من الوزراء.

كما يوجد رهن الحبس المؤقت رجال أعمال من البارزين خلال حكم بوتفليقة، مثل علي حداد والإخوة كونيناف وأغلب العاملين في قطاع تركيب السيارات على غرار محي الدين طحكوت ومراد عولمي.

وتطالب الحركة الاحتجاجية، منذ اندلاعها في 22 فبراير، برحيل رموز "النظام" الذي تركه بوتفليقة بعد 20 عاما قضاها في الحكم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - hamid الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 21:27
قرارات الرئيس غيرقانونية لانها خارج الفترة الزمنية التي حددها الدستورالجزائري قانون غير كور وااعطي للاعور مابقاش صالح يابن صالح
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17
2 - كمال الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 21:45
واضح ان معركه بالسكاكين الطويله قد اندلعت في دهاليز المؤسسه العسكريه البولشيفيه.
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20
3 - سعد # وجدة # الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 21:52
الجزائر في وضعية صعبة اسال العلى القدير ان تمر هده الأزمة بردا وسلاما على الشعب الجزائري الشقيق
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29
4 - عبدالكريم بوشيخي الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 21:59
عبدالقادر بنصالح الذي تلقبه وسائل اعلام جنيرالات الفساد برئيس الدولة ما هو الا رئيس مؤقت و القول بانه هو الذي يقيل و يعين جنيرالات و عمداء الجيش فهذا تمويه للحقائق و الضحك على ذقون الشعب الجزائري الشقيق لان بنصالح لا يستطيع ازعاج ذبابة من مكانها الا بامر من جنيرالات الفساد الحاكمون الفعليون للجزائر قبل بوتفليقة او ابان حكمه او بعد اسقاطه هذا هو نمط الحكم في الجزائر الذي يعرفه حتى الصبي الصغير فهذه التعيينات و الاقالات التي يقوم بها كايد صالح و ينسبها زورا للرئيس المؤقت تدخل في اطار الولاءات للحاكم الجديد و عزل المشكوك فيهم التي يكون محورها احكام قبضته على السلطة فللاستمرار في الحكم لا بد له من مساعدين يتمتعون بثقته و ينفذون اوامره حتى يضمن عدم تمردهم او شعورهم بصحوة ضمير او ينقلبون عليه في لحظة ما فالتغييرات التي قام بها داخل النواحي العسكرية التي تشمل عموم البلاد خصوصا رؤساء اركان النواحي هي في الحقيقة مراقبة لصيقة لقادة تلك النواحي العسكرية و تتبع تحركاتهم من داخل ثكناتهم و مكاتبهم و ارسال تقارير سرية يومية تجنبا لاي مفاجاة خارج حساباته فالثقة اصبحت منعدمة بينه و بين قادة النواحي
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4
5 - Karim الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 22:19
يا سي بوشيخي كنت على احسن ما يرام لمن في الاخير راك خمجتها، الرئيس لا يعين ولا يقيل هكذا بل بعض المناصب العليا تتطلب ان توقع من طرف الرئاسة وهذا لا يعني اطلاقا ان الرئيس هو الذي اتخذ القرار بل يقدم له من الجهات المختصة وهو في هذه الحالة وزارة الدفاع وعندما يتم الاعلان عن القرار بطبيعة الحال يكون باسم الجهة التي وقعته اي الرئاسة ،مثل ما هو موجود في المغرب تماما فالملك ليس هو من يعين ويقيل هكذا بل هناك جهات مختصة وهو ما عليه الا التوقيع ويصدر القرار باسمه مثل التهنئة التي ارسلها الملك الى عمي صالح بمناسبة فوز الفريق الجزائري ،هل تعتقد بان الملك اخرج ورقة وقلم وحرر التهنئة ،،لا تكن مثل. القراء العاديين كنت اظنك معلقا متميزا ،فكن حذرا حتى تقع في خطأ يكشف مستواك
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6 - adil الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 22:47
كل هذه التغييرات تدل على فقدان الدولة الجزائرية بوصلة الاستقرار و تخبطها في العشوائية. الشعب و حده من يودي ضريبة تصفية حسابات الحكام الجزائريين في ما بينهم .الله يكون في عون خوتنا الجزايريين.
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7 - عبدالرحيم 2 الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 23:00
على مدى 65 سنة رسخت المؤسسة العسكرية الجزائرية بجهازها الإستخباراتي القوي هيمنتها على المجتمع الجزائري وعلى كل مناحي الحياة بهذا البلد الشقيق بواجهة صورية لحزبها الذي انبثقت من أحضانه FLN لتحكم به الشعب على هواها ومبادئها الحرباءية المغلوطة التي غرستها في عقول الجزائريين مند طفولتهم في المدارس ولدى الشباب في الخدمة العسكرية ليكون في حياته المدنية جيش إحتياطي مشحونا بأفكار كلها حيطة وحدر من البلد الجار على حدودهم الغربية وكل من عارض هذا المبدئ فمصيره الإهمال أو الدمار
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8 - Lien des Liens الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 23:22
تداولت وسائل الإعلام هذا اليوم أن قائد الجيش الجزائري أعطي أوامره للرئيس المؤقت الدي أصبح غير شرعي بأن يصدر أوامره لإعفاء الجيش من كل المفاوضات المقبلة حول تشكيل لجنة وطنية للحوار وذلك لإعطاء الصورة وكأن الجيش لا دخل له في ما حصل طوال السنين وما يجري حاليا في البلاد.. انه استصغار بالعقول وضحك على الدقون
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9 - Algérie الخميس 25 يوليوز 2019 - 00:18
كل التعيينات مؤخرا هي تدخل في اطار قص اظافر النظام القديم وكل المعينين حديثا يشهد لهم الجميع بالكفائة والنزاهة على غرار المدير الجديد لسونطراك والي العاصمة الجديد رئيس البرلمان الجديد لان من يقود عملية التغيير اليوم هم خيرة ابناء الجزائر والجيش اليوم مؤسسة وطنية 100% تحيا المنجل ولميعرفوش يسقسي الجزائريين شكون المنجل بلادنا ونعرفوها اكثر منكم راكم تهدرو من الناحية الصورية فقط ولوكان تعرفو الحقيقة رايحين تشبعو ضحك على رواحكم
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10 - الطاهيري العلوي م عبدااله الخميس 25 يوليوز 2019 - 00:32
كبرنات فرنسا لازالوا يسيرون البلاد بقبصة من حديد ،يجب على الدولة الاستعمارية ان ترفع يدها حتى يسقط الحراك هؤلاء ااشيوخ (كبرنات فرنسا) ويأخد الشعب بزمام البلاد وان ساء الله نحو الديموقراطية والأزدهار.
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11 - عبدالكريم بوشيخي الخميس 25 يوليوز 2019 - 00:58
الاخ كريم رقم 5 لا تقارن مسطرة تعيينات المسؤولين في الجزائر مع مسطرة تعيينات نظرائهم في المغرب او في اي دولة اخرى لان الدستور الحالي للدولة الجزائرية يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية لكن مع ذالك لم يستطع اتخاذ القرارات لانه هو نفسه معين من طرف قادة الجيش و المخابرات و بالتالي فان الحكام الفعليون هم من نصبوه ليكون رئيسا صوريا و واجهة تخدم سياستهم و اجندتهم و مصالحهم توقيع اي رئيس دولة تحكمها المؤسسات منها المغرب على القرارات و التعيينات لا يعني انه هو من اتخد القرار و قد يكون في بعض الحالات هو صاحب الاقتراح و القرار خصوصا في القطاعات الاستراتيجية و العسكرية و الامنية و الدبلماسية لكن في الجزائر لا يوجد رئيس الجمهورية بالصفة التي ينص عليها الدستور لانه لا يستطيع فرض قراراته على الجيش و لا يستطيع محاسبة جنيرالاته او اقالتهم و لا يستطيع مخالفة اوامرهم لذالك قلت في تعليقي لا يمكن اقحام اسم عبدالقادر بنصالح في هذه التعيينات التي همت بعض قادة الجيش او حتى القرارات السابقة في عهد بوتفليقة و نحن نعرف كما تعرف انت انه لا يستطيع بوجودهم فرض صلاحيته الواسعة التي يكفلها له الدستور الذي بين يديه
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