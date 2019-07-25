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الرئيسية | خارج الحدود | سقوط قتلى وجرحى في انفجارات بالعاصمة الأفغانية

سقوط قتلى وجرحى في انفجارات بالعاصمة الأفغانية

سقوط قتلى وجرحى في انفجارات بالعاصمة الأفغانية
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 25 يوليوز 2019 - 12:45

قتل 12 شخصا على الأقل، بينهم مسلحان، وأصيب 41 آخرون إثر وقوع ثلاثة انفجارات، اليوم الخميس، في العاصمة الأفغانية كابول، هجومان منها استهدفا حافلة تقل موظفين بالحكومة الأفغانية، بينما لم يتضح هدف الاعتداء الثالث.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية، وحيد الله ميارا، على "تويتر" أن الهجمات أسفرت عن سقوط 10 قتلى، بينهم طفل، وإصابة 41 شخصا، علاوة على مقتل انتحاريين اثنين، وفقا لأحدث حصيلة للضحايا.

ووقع الانفجار الأول من قبل انتحاري، هاجم الحافلة التي كانت تقل موظفين، من وزارة المناجم والبترول، كانوا في طريقهم إلى مقر عملهم في العاصمة؛ وفقا لما ذكره المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز.

وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية، في بيان، أن الانتحاري كان على متن دراجة نارية، مشيرة إلى أنه بعد الانفجار الأول بفترة وجيزة وقع انفجار آخر في نفس المكان.

وأوضح البيان أن الهجوم الثالث وقع في مكان آخر بالمدينة، بواسطة سيارة محملة بالمتفجرات، في منطقة توجد بها مصانع ومنازل ولم يتضح هدفه بعد.

ونسبت الحكومة الأفغانية ،في عدة بيانات، الهجمات الثلاثة إلى "حركة طالبان" التي تنصلت من المسؤولية عن أول هجومين، وقالت إن الثالث كان يستهدف موكبا للقوات الأجنبية المنتشرة في البلاد.

وتأتي التفجيرات بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، الذي التقى بالرئيس الأفغاني أشرف غني، ورئيس الحكومة عبد الله عبد الله، لتشكيل "فريق شامل وفعال للتفاوض مع طالبان".

تنظيم الدولة الإسلامية المشتهر بتسمية "داعش"، عبر "وكالة أعماق" التابعة له ، أعلن مسؤوليته عن تفجيرين في العاصمة الأفغانية كابول.

وجاء في بيان للتنظيم الإرهابي أن عناصره "استهدفت آلية تابعة لوزارة التعدين والبترول بعبوة ناسفة، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها".

وتابع البيان بقوله إنه عند قدوم دوريات الأمن الأفغاني إلى موقع الانفجار جرى تفجير عبوة ناسفة على تجمعهم، ما أدى لمقتل وإصابة 13 عنصرا آخر، وفق "داعش".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - كمال الخميس 25 يوليوز 2019 - 12:53
خير امه اخرجت للناس تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
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2 - عبدالله الخميس 25 يوليوز 2019 - 13:37
هاذا هو اسلام القرن الواحد والعشرين ، قتل اخوك المسلم يدخلك الجنة .
اش من عالم هاذا ولينا عايشين فيه ؟ ما بقيتي تفهم حتى زفة او شكون المسلم او شكون الكافر الله يدينا في الضوء او لهلا يشوفنا عجب.
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3 - صاحب القلم الأحمر الخميس 25 يوليوز 2019 - 15:02
من قتل نفسا بغير نفس اوفساد في الأرض فكأنماقتل الناس جميعا
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