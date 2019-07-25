جونسون يربط تنفيذ "بريكسيت" بنهاية شهر أكتوبر

هسبريس ـ مُتابعة

رئيس الوزراء البريطاني الجديد، المحافظ بوريس جونسون، قال لوزرائه في أول اجتماع لحكومته إن المملكة المتحدة ستنفصل عن الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر القادم.

واجتمع جونسون، الذي كان من أشد المدافعين عن "بريكسيت" في استفتاء 2016، اليوم الخميس مع وزرائه الجدد في مقر الحكومة، بـ"داونينج ستريت"، قبل إلقاء خطابه أمام مجلس العموم.

ولدى بدء الاجتماع قال رئيس الوزراء الجديد إن حكومته "لديها مهمة بالغة الأهمية لأن الأمر يتعلق بلحظة فارقة في تاريخ المملكة المتحدة"، وأضاف: "نحن ملتزمون الآن، كلنا، بالخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، وقبل ذلك حتى، دون تردد".

وإلى جانب التزامه تجاه "بريكسيت" أضاف السياسي كبير حزب المحافظين أن حكومته لن تركز حصريا على الانفصال عن بروكسل، بل أكد أن لديه "أجندة جديدة تضم إجراءات للاهتمام بأولويات الشعب البريطاني؛ مثل الصحة والتعليم".

وأجرى عمدة لندن السابق تعديلات جذرية في الحكومة بعدما أقال أغلبية الوزراء الذين كانوا في حكومة تيريزا ماي، وعيّن "مؤيدين للبريكسيت" بدلاء لهم.

ولدى تنصيبه رئيسا للحكومة من قبل الملكة إليزابيث الثانية، أمس الأربعاء في "قصر بكنجهام"، تعهد السياسي المشتهر بتسمية "بوجو" بالتفاوض على اتفاق جديد وأفضل مع الاتحاد الأوروبي.