الجيش التركي ينفذ "عملية انتقام" في شمال العراق

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت صحيفة "الديلي صباح" التركية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة في أنقرة تمكنت، في عملية مشتركة مع الاستخبارات الوطنية، من "تحيِيد مدبري محاولة اغتيال الدبلوماسيين الأتراك في أربيل شمال العراق".

وكانت السلطات المحلية في أربيل أعلنت، يوم السبت الماضي، "إلقاء القبض على 4 إرهابيين يشتبه في صلتهم بالهجوم الذي أسفر عن مقتل موظف في القنصلية التركية يوم الأربعاء الماضي".

وزارة الخارجية التركية كانت قد أكدت، في بيان لها، أن "هجوما مسلحا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى مقتل أحد الموظفين".