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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش التركي ينفذ "عملية انتقام" في شمال العراق

الجيش التركي ينفذ "عملية انتقام" في شمال العراق

الجيش التركي ينفذ "عملية انتقام" في شمال العراق
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 25 يوليوز 2019 - 14:52

أعلنت صحيفة "الديلي صباح" التركية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة في أنقرة تمكنت، في عملية مشتركة مع الاستخبارات الوطنية، من "تحيِيد مدبري محاولة اغتيال الدبلوماسيين الأتراك في أربيل شمال العراق".

وكانت السلطات المحلية في أربيل أعلنت، يوم السبت الماضي، "إلقاء القبض على 4 إرهابيين يشتبه في صلتهم بالهجوم الذي أسفر عن مقتل موظف في القنصلية التركية يوم الأربعاء الماضي".

وزارة الخارجية التركية كانت قد أكدت، في بيان لها، أن "هجوما مسلحا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى مقتل أحد الموظفين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - barcelona الخميس 25 يوليوز 2019 - 15:43
First of all Turkey isnt morocco ,in short it is a great country whith an interesting history ,so it knows clarely its friends and its enemy as well .moreover Turkish responsible dont complain or dont ask for permission from anyone (usa or eu )which are used to supporting pkk and pyd terrorist organization thus i tottaly agree with them they to fight and to kill the zionist
gadgets in that zone .at end i pray to ALLAH to protect Turkey from any evils.
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