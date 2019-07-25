انتقادات لوزيرة مصرية طالبت بـ"تقطيع المعارضين"

هسبريس - أ.ف.ب

تواجه وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم سيلا من الانتقادات بعد إلقائها كلمة، خلال مناسبة في كندا، توحي بأن مصير الذين ينتقدون بلدها يجب أن يكون القتل.

وتساءلت مكرم، خلال حفل خاص للجالية المصرية في تورونتو، بقولها: "ما الذي يحصل لأي شخص يقول أي شيء عن بلدنا؟"، وأضافت: "يتقطّع"، مشيرة بيدها إلى رقبتها في خطوة ترمز إلى قطع الرقبة، ما أثار ضحك الحاضرين ومخاوف من التسامح مع العنف.

وقال محمد كامل، العضو في مجلس مدراء "التحالف المصري الكندي من أجل الديمقراطية"، لإذاعة كندا، إن تعليق وزيرة الهجرة "خطير جدا وغير مقبول".

وجاء تعليق مكرم خلال كلمة قالت فيها: "ليس عندنا سوى مصر التي تضمنا جميعا، والتي تقربنا من بعض، ومهما تغربنا وأينما ذهبنا وجئنا يبقى هذا البلد داخل قلوبنا، ولا نتحمل أن يطاله أحد بكلمة في الخارج".

ونقل حساب وزارة الهجرة على "تويتر" عن مكرم دهشتها من "سوء فهم تصريحه"ا، وقالت إنها لم تقصد به أي عنف.

وأضاف بيان الوزارة: "قطع الرقبة تعبير في العامية المصرية يعني شدة الغضب"، معربة عن استغرابها الشديد من "هذه التأويلات"، وأكدت أن "الدولة المصرية لا تهدد أبناءها، بل تتواصل معهم وتساندهم وتلبي احتياجاتهم".