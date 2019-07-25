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الرئيسية | خارج الحدود | انتقادات لوزيرة مصرية طالبت بـ"تقطيع المعارضين"

انتقادات لوزيرة مصرية طالبت بـ"تقطيع المعارضين"

انتقادات لوزيرة مصرية طالبت بـ"تقطيع المعارضين"
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 25 يوليوز 2019 - 15:40

تواجه وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم سيلا من الانتقادات بعد إلقائها كلمة، خلال مناسبة في كندا، توحي بأن مصير الذين ينتقدون بلدها يجب أن يكون القتل.

وتساءلت مكرم، خلال حفل خاص للجالية المصرية في تورونتو، بقولها: "ما الذي يحصل لأي شخص يقول أي شيء عن بلدنا؟"، وأضافت: "يتقطّع"، مشيرة بيدها إلى رقبتها في خطوة ترمز إلى قطع الرقبة، ما أثار ضحك الحاضرين ومخاوف من التسامح مع العنف.

وقال محمد كامل، العضو في مجلس مدراء "التحالف المصري الكندي من أجل الديمقراطية"، لإذاعة كندا، إن تعليق وزيرة الهجرة "خطير جدا وغير مقبول".

وجاء تعليق مكرم خلال كلمة قالت فيها: "ليس عندنا سوى مصر التي تضمنا جميعا، والتي تقربنا من بعض، ومهما تغربنا وأينما ذهبنا وجئنا يبقى هذا البلد داخل قلوبنا، ولا نتحمل أن يطاله أحد بكلمة في الخارج".

ونقل حساب وزارة الهجرة على "تويتر" عن مكرم دهشتها من "سوء فهم تصريحه"ا، وقالت إنها لم تقصد به أي عنف.

وأضاف بيان الوزارة: "قطع الرقبة تعبير في العامية المصرية يعني شدة الغضب"، معربة عن استغرابها الشديد من "هذه التأويلات"، وأكدت أن "الدولة المصرية لا تهدد أبناءها، بل تتواصل معهم وتساندهم وتلبي احتياجاتهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - yaaaaaaaaadris الخميس 25 يوليوز 2019 - 15:57
مصر بلد يحكمه الأشرار ، أين المجتمع الدولي ؟ أين أحرار العالم ؟ الكل في سبات عميق
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56
2 - هشام شهيد الخميس 25 يوليوز 2019 - 16:02
هده تصريحات ليست بالغريبة على الحكومة مصر مند تولي عبد الفتاح السيسي
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52
3 - مواطن مغربي الخميس 25 يوليوز 2019 - 16:03
كم من طاغية في هذا العالم خلق له قانونا كي يتصدى له للمعارضين و شاءت الأقدار أن تدور عليه الدائرة ويحاكم هو و زبانيته بقانونه..من حفر لأخيه حفرة أوقعه الله فيها
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37
4 - Khalid Gindeel الخميس 25 يوليوز 2019 - 16:25
كل شئ جائز في العالم العربي, وهذه هي الديمقراطية العربية كما تعاهدنا, لذلك دمرت مستقبل اللاجئين و المهاجرين في مصر نهايئا ً
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9
5 - omar us الخميس 25 يوليوز 2019 - 16:25
لو كانت في دولة ديموقراطية تحترم مواطنيها لأجبرت على الاستقالة فورا. على كندا طرد هذه @#& من أراضيها لانها لا تمثل القيم الإنسانية التي يءمن بها العالم المتحضر
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