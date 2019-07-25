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كُتّاب وآراء
السياسيون يطيلون "البلوكاج الحكومي" في إسبانيا
فشل تنصيب بيدرو سانشيز رئيسا للحكومة، اليوم الخميس، بامتناع التحالف اليساري "أونيداس بوديموس" عن المشاركة في الجلسة المخصصة لذلك، ما منع الزعيم الاشتراكي من تحقيق الأغلبية في عملية الاقتراع الثانية والأخيرة في البرلمان.
وحصد سانشيز 124 صوتا مقابل معارضة 155 وامتناع 67، وتمت عملية الاقتراع عقب جلسة نقاش مقتضبة، شهدت تبادل للانتقادات بين القادة الاشتراكيين وزعيم بوديموس بابلو اجليسياس، بشأن فشل المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية.
وأوضح سانشيز أن "الاتفاق لم يكن ممكنا" ، معربا عن أسفه إزاء "خسارة فرصة تاريخية لتشكيل حكومة يسارية"، وأكد أنه كان يرغب في تشكيل ائتلاف مع تحالف "أونيداس بوديموس" لكن "ليس بأي ثمن" وانتقد زعيم الحزب، بابلو اغليسياس، الذي "كان يرغب في الانضمام إلى الحكومة الإسبانية للسيطرة عليها".
وقالت المتحدثة البرلمانية باسم الحزب الاشتراكي، أدريانا لاسترا، "نحن نرغب في التفاوض بحسن نوايا، لكننا لن نقبل الابتزازات"، مشيرة إلى أن اغليسياس "لم يفز في الانتخابات".