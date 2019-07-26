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الرئيسية | خارج الحدود | "حماس" تؤيّد إنهاء العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

"حماس" تؤيّد إنهاء العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

"حماس" تؤيّد إنهاء العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:35

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، بإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل.

وقالت حماس، في بيان، إن قرار عباس خطوة في الاتجاه الصحيح، تتوازى مع متطلبات المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتصحيح لمسارات خاطئة لطالما حرفت المسار السياسي الفلسطيني.

وأضافت: "ما يتطلع إليه شعبنا هو إجراءات عملية حقيقية عاجلة تترجم هذه القرارات إلى أفعال، وفي إطار برنامج عملي يبدأ بإعلان فوري عن تشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال".

وحثت حماس على "دعوة الإطار القيادي الفلسطيني المؤقت لتدارس سبل تنسيق العمل المشترك، وتبني استراتيجية ترتكز إلى خيار المقاومة لمواجهة صفقة القرن وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ويلات، وحمايته من الإجرام الإسرائيلي المتواصل".

عباس أعلن، عقب اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية في رام الله مساء أمس الخميس، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وتشكيل لجنة لتنفيذ القرار عملا بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني السابقة بشأن إعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل.

جدير بالذكر أن إعلان عباس جاء ردا على إجراءات إسرائيلية، سواء ما يتعلق بحجز الأموال الفلسطينية أو استمرار النشاطات الاستيطانية المدمرة المرفوضة، وانتهاءً بهدم بيوت الفلسطينيين التي كان آخرها بواد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - dak الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:14
الشعب الفلسطيني لا يريد من عباس إلا إنهاء التنسيق الأمني مع الإحتلال . أما عدا ذلك فهو جعجعة في الطحين
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4
2 - منذ زمان الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:17
* الآن وصلت إلى ما وصلت إليه القضية الفلسطينية ، وفق ما كان
مخططاً لها من طرف إسرائيل والغرب والعرب .
* الآن القضية تجاوزت إحتلال الأرض ودخلت في مرحلة التطبيع .
* ربما إنهاء العمل بالإتفاقيات مع إسرائيل لم يعد له دورفي التسوية .
*المتضررهو الشعب الفلسطيني وحماس ، أما منظمة التحرير متواطئة
مع الإحتلال منذ زمان .
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3
3 - فدائيو فلسطين الجمعة 26 يوليوز 2019 - 16:08
* فدائيو فلسطين الذين أستشهدوا داخل وخارج بلدهم ،
لوائح أسمائهم طويلة طويلة طويلة .....
* فكيف عاش ياسر عرفات بينهم دون أذى .
*لقد سمموه بعدما إنتهت مهمته .
* عندما ترى أن بعض الفلسطينيين خانوا وطنهم ،
فلا ملامة على إسرائيل والغرب والعرب .
*لكن عندما ترى حماس ، ومحنة الشعب الفلسطيني ،
لا يمكنك التخلي عن مساندتهم ودعمهم .
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2
4 - ali الجمعة 26 يوليوز 2019 - 16:32
لطالما احتقرتنا إسرائيل
إسرائيل سرطان
السرطان له دواء واحد
الستئصال
أما ازالة إسرائيل وإما زوال فلسطين
لك الله يا فلسطين
كل المؤشرات تؤكد الفرضية الأخيرة
ما دمنا مسلمين لن نيأس
وعد الله حق
والصهاينة يعلمون ذلك
نهاركم آت
أتمنى لو كنت حينها حيا
يا رب احيني إلى ذلك اليوم لأرى بؤسهم وحزنهم
ووووووووووورر
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3
5 - vidéo docteur France الجمعة 26 يوليوز 2019 - 17:05
مجرد كلام القيادة فاسدة ولا ستراتجية عندها. هم يعيشون في النعيم والفساد والاسرائيلي يعرفهم جيدا انهم مفسدرن و نتهازيون واشعب في الفقر.
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3
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