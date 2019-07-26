"حماس" تؤيّد إنهاء العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

هسبريس ـ مُتابعة

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، بإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل.

وقالت حماس، في بيان، إن قرار عباس خطوة في الاتجاه الصحيح، تتوازى مع متطلبات المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتصحيح لمسارات خاطئة لطالما حرفت المسار السياسي الفلسطيني.

وأضافت: "ما يتطلع إليه شعبنا هو إجراءات عملية حقيقية عاجلة تترجم هذه القرارات إلى أفعال، وفي إطار برنامج عملي يبدأ بإعلان فوري عن تشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال".

وحثت حماس على "دعوة الإطار القيادي الفلسطيني المؤقت لتدارس سبل تنسيق العمل المشترك، وتبني استراتيجية ترتكز إلى خيار المقاومة لمواجهة صفقة القرن وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ويلات، وحمايته من الإجرام الإسرائيلي المتواصل".

عباس أعلن، عقب اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية في رام الله مساء أمس الخميس، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وتشكيل لجنة لتنفيذ القرار عملا بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني السابقة بشأن إعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل.

جدير بالذكر أن إعلان عباس جاء ردا على إجراءات إسرائيلية، سواء ما يتعلق بحجز الأموال الفلسطينية أو استمرار النشاطات الاستيطانية المدمرة المرفوضة، وانتهاءً بهدم بيوت الفلسطينيين التي كان آخرها بواد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس.